Maternidade Marlene Teixeira faz semana de incentivo ao aleitamento materno

Inciativa vai de 14 a 20 de agosto com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da amamentação para a saúde de mães e filhos A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) realiza, deste sábado, 14 de agosto, até o próximo dia 20, a Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno na Maternidade Marlene Teixeira (MMT), localizada na Vila Brasília. O evento terá, na abertura de amanhã, a partir das 8h, maquiagem e fotos para as pacientes da unidade guardar como recordação, e, ao longo da semana, serão ministradas palestras de conscientização sobre o tema em alusão ao Agosto Dourado, mês no qual se celebra a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Segundo a diretora geral da MMT, Grazzielle Rodrigues, as atividades educativas, além de fortalecer os laços entre as mães e seus filhos, também as aproximam da equipe da MMT, o que aprimora a atenção prestada. “É uma prioridade da Prefeitura a proteção às gestantes e crianças, principalmente recém-nascidas, e eventos como esse contribuem para que os bebês tenham uma alimentação saudável e as mães exerçam a amamentação com mais tranquilidade e segurança.” A gestora garante que a amamentação também é benéfica para as mães por ajudar a evitar, dentre outros males, os cânceres de mama e de ovário. Ela informa que a Maternidade conta com equipe multidisciplinar formada por psicólogas, fonoaudiólogas, assistentes sociais e nutricionistas preparada para dar o suporte necessário às mães e orientá-las no que for preciso. Direito dos bebês Durante as palestras na MMT, serão esclarecidas dúvidas e prestadas informações sobre o aleitamento. “O leite materno é um direito de todos os bebês e deve ser a única alimentação deles durante os primeiros seis meses de vida, bem como até os dois primeiros anos deve seguir em sua dieta como forma complementar”, ensina a chefe de Ciclos de Vida da SMS, Amanda Faria. As atividades também visam desvendar falsos mitos sobre a amamentação, como de que o leite da mãe é um alimento fraco, e que prejudicam o desenvolvimento dos bebês. “Na realidade, o leite materno tem todas as proteínas, vitaminas e sais minerais necessários à formação da criança em sua fase inicial e o ato de amamentar cria um vínculo afetivo importantíssimo entre mães e filhos”, ressalta Amanda Faria. A Maternidade Marlene Teixeira A MMT, localizada na Rua das Bandeiras, Quadra 26, na Vila Brasília, tem o selo Amigo da Criança e oferece serviços de urgência obstetrícia, atende gestantes de baixo risco e encaminha as pacientes para outras unidades sempre que necessário. No local são realizadas cirurgias e partos, atendimentos ambulatoriais de pediatria (primeira consulta do recém-nascido) e de gestantes de alto risco, ultrassonografias e outros procedimentos. A unidade possui 23 leitos, berçário, sala de pré-parto e centro cirúrgico com duas salas. Além disso, no local são oferecidos atendimentos para planejamento familiar.

