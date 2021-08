Mais de 7 mil doses foram aplicadas na população com 18 anos em Aparecida

Pré-balanço da coordenação de Imunização mostra que ação foi positiva, aplicando a primeira dose em mais de 7 mil pessoas na cidade até às 10h no sábado, 28 Iniciado nesta sexta-feira, 27, o Mutirão de Vacinação contra a Covid-19 de Aparecida de Goiânia já aplicou mais de 7 mil doses como primeira dose na cidade. O pré-balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde às 10h deste sábado, 28 e contabiliza doses aplicadas nos 20 postos que atenderam a população por agendamento no aplicativo Saúde Aparecida e também os dois drives, Cidade Administrativa e Centro de Especialidades. O mutirão tem como objetivo vacinar o maior número de pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, principalmente aquelas que não possuem veículo automotor. Aparecida vacina atualmente moradores da cidade com mais de 18 anos. “O mutirão é uma forma de descentralizar o atendimento aos moradores da cidade, abrindo então 20 postos de vacinação por agendamento, além dos dois drives que atendem por livre demanda. Assim aplicamos o maior número de vacinas como primeira dose em um curto espaço de tempo, imunizando nossa população o quanto antes contra a covid-19. Ao todo, foram liberadas 6,2 mil vagas, sendo que todas foram preenchidas ainda na sexta, para agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida”, comentou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro. A vacinação em Aparecida, neste sábado, segue até às 16h nas unidades de saúde que participam do mutirão, e até às 17h nos dois drives. Quem agendou a vacinação para este sábado comentou o quanto aguardava pelo momento de receber a vacina contra a Covid-19. “A emoção é muito grande. A gente estava esperando e esse dia chegou”, disse Weder Oliveira de 22 anos, morador do Parque Trindade ao se vacinar na unidade de saúde do bairro nesta manhã. “Está bem tranquilo. Eu cheguei aqui no horário que agendei, fui atendida rapidinho, sem fila e agora esperar a segunda dose”, disse a jovem Sara Moreira. A segunda dose também continua sendo aplicada na cidade, sem interrupção, nos sete postos habituais que são as Unidades de Saúde do Bairro Cardoso, Andrade Reis, Jardim Florença, Jardim Olímpico e Veiga Jardim, além do drive no estacionamento do Aparecida Shopping e na Central de Imunização. Para receber a segunda dose não é necessário agendamento. Basta ir, conforme data aprazada no cartão. Hoje o atendimento é até às 16h nas UBS´s e até às 17h no drive e na Central. “Lembramos que a segunda dose Coronavac é aplicada na Central e no drive. As demais vacinas estão disponíveis em todos os postos”, sublinhou Renata Cordeiro. Confira as 19 UBS’s que participam do Mutirão de Vacinação nesta sexta e sábado (27 e 28 de agosto): UBS Madre Germana

UBS Mansões Paraíso

UBS Pontal Sul II

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Hilda

UBS Colina Azul

UBS Bandeirantes

UBS Jardim Riviera

UBS Parque Trindade

UBS Retiro do Bosque

UBS Cândido de Queiroz

UBS Anhembi

UBS Boa Esperança

UBS Santo André

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Florença

UBS Veiga Jardim Drive-thru da Arte Até às 17h deste sabado, 28, quem for ao drive do estacionamento do Aparecida Shbopping pode apreciar as esculturas e pinturas dos artistas plásticos da cidade e do estado. A ação Drive da Arte teve início na quinta-feira, 26 e expõe obras de oito artistas, por revezamento. Todos eles foram contemplados pela Lei de emergência Aldir Blanc. "Estou muito feliz em poder mostrar um pouco de arte durante a vacinação. A arte faz bem para a alma e acalenta. A pessoa vai ficar mais calma para receber a vacina. Respiro arte há 19 anos e aqui o visitante vai apreciar arte barroca, arte sacra e outras também", disse o escultor Valmir Neves.