Lula lidera com com chances de vencer a eleição no primeiro turno

Pesquisa realizada pela Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (16), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, com em três cenarios, onde tem 44%, 45% ou 48% dos votos. Bolsonaro varia de 25%, 26% a 28%. De acordo com o primeiro cenário estimulado, Lula (PT) tem 44%, Bolsonaro (PL), 26%; o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), 7%, mesmo número do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o governador João Dória (PSDB), 2%. Na segunda simulação, Lula tem 45%, Bolsonaro, 25%; Moro, 6%, Ciro, 7% levantamento, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), segue em segundo lugar, com 25%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6%, com os demais candidatos repetindo os mesmos números. No terceiro cenário, sem Moro e sem os candidatos nanicos (Dóiria, Felipe d´Avila e Simone Tebet), Lula sobe para 48%, Bolsonaro vai a 28%, Ciro chega a 8%, e Lula venceria no primeiro turno. Segundo turno No cenário estimulado para o segundo turno, o ex-presidente Lula segue vencendo todos os concorrentes. Lula teria 54% ante 32% de Bolsonaro, 53% ante 26% de Moro, 51% ante 23% de Ciro, 56% ante 15% de João Doria, e 57% ante 15% de Eduardo Leite. Terceira via Nova pesquisa da Quaest Consultoria mostra que eleitores da terceira via, por exemplo, são cruciais para uma possível decisão da eleição ainda no primeiro turno. A Quaest registrou o ex-presidente em primeiro lugar com 46% com o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) em segundo com 26%. Nem Bolsonaro, nem Lula ficou 25%. A pesquisa mostrou, no entanto, que eleitores desses outros candidatos podem mudar seus votos para evitar que um dos dois vença. O levantamento questionou: “Se o primeiro turno fosse hoje e Lula tivesse grande chance de ser eleito sem precisar o segundo turno, você votaria nele mesmo preferindo outro candidato?”. 34% das respostas foram positivas, contra 66%. Já quando a mesma pergunta é feita para o atual presidente, 23% diz que sim e 77% responde negativamente. Com agências, Fórum, RBA e DCM