Joaquim Roriz tem perna amputada por complicações de saúde

Joaquim Roriz volta a ser internado e é submetido a nova cirurgia em Brasília

O estado de saúde do ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz piorou e ele voltou a ser internado ontem. Roriz foi submetido a uma nova cirurgia e teve a perna direita amputada na altura do joelho. O ex-governador passa bem e a expectativa dos médicos é que o paciente receba uma prótese e tenha alta nos próximos dias. Há duas semanas, por complicações do diabetes, Roriz teve de amputar dois dedos do pé.

Segundo a assessoria de sua filha, a deputada distrital Liliane Roriz, o político está internado no Hospital do Coração.

Ainda de acordo com a assessoria, a família está muito abalada. Além do diabetes, Roriz, 81 anos, tem problemas renais. Há alguns anos, os médicos que o acompanham chegaram a cogitar a hipótese de submetê-lo a uma cirurgia para transplantar um rim saudável, mas descartou a ideia em função dos riscos decorrentes do diabetes.

Roriz foi quatro vezes governador do Distrito Federal. Da primeira vez, em 1988, quando os eleitores ainda não votavam para escolher o chefe do Poder Executivo local, foi nomeado pelo então presidente da República, José Sarney. Assumiu a chefia do Palácio do Buriti por meio do voto direto em 1991, 1999 e 2002. Em 2006, foi eleito senador, cargo ao qual renunciou em julho de 2007, para escapar do processo de cassação do mandato aberto para apurar indícios de desvios milionários dos cofres do BRB, entre 2004 e 2007. Como ainda não tinha sido julgado, o caso prescreveu quando Roriz completou 80 anos.