Jhon: Membro de quadrilha de roubo de cargas é preso

Jhon confessou que faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas

Policiais do Grupo B do Plantão da 1ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Luziânia) prenderam em flagrante John Cleber Maciel Rodrigues. Ele foi reconhecido por uma vitima de roubo ocorrido no dia 21 de maio. Após verificar a procedência das informações, os investigadores recuperaram um caminhão roubado que estava sendo dirigido por Jhon.

Segundo o delegado Marcus Brener, responsável pela investigação o agente de polícia civil Klewer, em manobra corajosa. Interceptou o caminhão em uma rodovia federal e realizou a prisão do autuado. Que confessou fazer parte de uma associação criminosa especializada em roubo de caminhões de carga.

Uma vítima, que durante o crime teve sua liberdade restringida, reconheceu Jhon na delegacia. Ele foi autuado pelo crime de roubo com restrição de liberdade e associação criminosa e se encontra recolhido no presídio de Luziânia.