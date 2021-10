Estão abertas 141 vagas em quatro áreas diferentes. Remuneração varia entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil, dependendo da área escolhida e graduação dos candidatos Graduandos, graduados e pós-graduados interessados em concorrer a uma das bolsas de inovação ofertadas pelo Sebrae têm até o dia 31 de outubro para se inscreverem. Ao todo, estão sendo oferecidas 141 vagas distribuídas para atuação nas áreas de Indicação Geográfica, Educação Empreendedora, Inovação Aberta e Inovação para Moda. O tempo da bolsa varia de 12 meses a 22 meses e os valores ofertados entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil.



Os candidatos às bolsas de inovação para Indicações Geográficas atuarão em atividades de inovação e ativação territorial em 17 projetos de diferentes localidades do Brasil. Nesse edital, estão sendo ofertadas 55 vagas e a duração do projeto é de 12 meses. Para participar, o candidato precisa residir na região onde irá atuar e estar cursando ou já ter concluído a graduação em cursos como: administração de empresas, economia, engenharias, direito, desenho industrial (design), turismo, agronomia, geografia ou enologia.



Já quem pretende pleitear uma das 11 bolsas de inovação para a Educação Empreendedora, com duração de até 22 meses, deverá ter, obrigatoriamente, nível superior completo em qualquer área com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e experiência comprovada de, no mínimo, seis meses como profissional de nível superior atuando em atividades relacionadas às instituições de ensino e/ou gestão escolar e/ou tecnologia e inovação no campo educacional. As bolsas estão distribuídas entre cidades do Piauí, Minas Gerais e Paraná.



Para concorrer às 22 vagas disponíveis na categoria Inovação Aberta, o candidato também deverá ter concluído uma graduação e ter experiência como profissional de nível superior de, pelo menos, um ano em inovação e ter disponibilidade para realizar visitas técnicas em empresas e parceiros. A atuação será em nível nacional. As bolsas terão tempo de duração de até 12 meses.



O Sebrae também disponibiliza 53 vagas para o programa de bolsas de Inovação para Moda. O candidato deve ter formação acadêmica em nível de graduação, preferencialmente nas áreas de engenharias têxtil, química, de produção, correlatos de processos industriais, administração, design de moda, moda e correlatos de moda. O curso deve ser reconhecido pelo Ministério da Educação. O tempo máximo de duração da bolsa é de 19 meses e as vagas estão distribuídas em 15 estados das cinco regiões brasileiras.



"As bolsas de extencionismo do Sebrae permitem a nossa instituição cumprir com a sua função de transformação e acompanhamento diferenciado a nossos clientes, ao mesmo tempo que permitem o desenvolvimento dos jovens bolsistas por meio de uma experiência prática e única de mercado, que é atuar com os problemas e dores das pequenas empresas e a consequente busca de uma solução adequada a realidade dos pequenos negócios. O programa de Bolsas de Estímulo à Inovação da nossa instituição permite, ainda, escalar o nosso impacto se tornando um marco e uma grande conquista do Sebrae e do Brasil", afirma o gerente de Inovação do Sebrae, Paulo Renato



Em cada projeto há vaga para bolsista orientador, que atuará na orientação da produção acadêmica e desenvolvimento metodológico do grupo de bolsistas sob sua responsabilidade. As áreas de atuação para o orientador são diversas e a bolsa é no valor de R$ 6mil/mês. Acesse o edital para ver os detalhes.



Fonte: http://www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asn/