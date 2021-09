Incêndio consome 15% da área do Parque Estadual Terra Ronca

Brigadas de bombeiros, Semad e da Aliança da Terra lutam para conter o fogo, que atingiu a região da nascente do Rio São Vicente, Serra Geral de Goiás e a caverna do Rio São Mateus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros foram consumidos cerca de 15% da área do Parque cerca de 9 mil hectares, equivalente a cerca de 9 mil campos de futebol.

Segundo o sargento Rafael Ângelo Dultra Sant’Ana, da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar, em Posse (GO), as condições climáticas dificultam o combate ao fogo. “A alta temperatura, a baixa umidade do ar, os fortes ventos e a vegetação seca contribuem para a propagação rápida do incêndio. Além disso, o relevo da região é bastante acidentado, o que dificulta o acesso das equipes”, afirmou.



As atividades continuam e os incêndios estão numa região de difícil acesso e a ação dos ventos estão dificultando o combate às chamas. Neste momento são 26 pessoas no combate, dentre elas Bombeiros Militares, brigadistas e funcionários da SEMAD. Terra Ronca Conhecido pelas inúmeras grutas e cavernas de visual impressionante, o Parque Terra Ronca possui uma área aproximada de 57 mil hectares. Desse total, cerca de 9 mil hectares da vegetação local já foram atingidos.

Bombeiros associam a dificuldade de combate às altas temperaturas, clima seco e ventos fortes desta época, em Goiás. Cidades do estado, além do calor extremo, têm registrado as menores umidades relativas do ar no Brasil. No último domingo (20/9), municípios goianos, como Aragarças, Goianésia, Cidade de Goiás e Montes Claros de Goiás, atingiram apenas 8% de umidade do ar. Esse índice é menor que o de cidades que ficam nos desertos do Saara, na África, e do Atacama, no Chile, por exemplo.

O trabalho de combate ao fogo segue no parque, com participação de mais de 20 pessoas. A exemplo do que ocorre na região da Chapada dos Veadeiros, que vem sendo atingida pelo fogo já há algumas semanas, foi preciso unir forças para tentar reverter a situação em Terra Ronca.

Com informações do Metrópoles - Foto: Blog do Antônio Carlos