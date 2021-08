Ikigai X Marketing de Conteúdo O este dois temas têm em comum?

Por Vivian Perpétuo Sim, ao longo deste texto você entenderá e, pode até discordar que Ikigai e Marketing de Conteúdo estão intimamente ligados. Para ilustrar isso, vou falar um pouco sobre o conceito do Ikigai. O que significa Ikigai? Em japonês, IKIGAI significa “A RAZÃO PELO QUAL EU ACORDO TODOS OS DIAS PELA MANHÔ ou “RAZÃO PARA VIVER”, conceito que traz ao universo do desenvolvimento humano a busca pelo SENTIDO para tudo o que realizamos. O que é Ikigai? IKIGAI é uma filosofia de vida da ilha de OKINAWA, no sul do Japão, local no qual as pessoas são mais felizes, vivem em média mais de 100 anos e com alto nível de propósito. Ela tem chamado a atenção pelo fato de representar um caminho para a felicidade e o propósito, independente de qualquer religião ou crença. De acordo com os japoneses, todo mundo tem um ikigai. Descubra o que você precisa para realizar uma pesquisa aprofundada e abrangente por si mesmo. No entanto, esse tipo de exploração é extremamente importante, porque somente por meio dela você pode trazer satisfação e significado para sua vida. Portanto, Ikigai é um estilo de vida que traz harmonia, longevidade e plena satisfação nas diferentes áreas da vida, para que você alcance sua razão de existência ou propósito de existência. A busca do sentido da vida (na sociedade moderna) está intimamente relacionada à compreensão de quem somos (nossas crenças, relacionamentos, cultura, educação, etc.), mas em grande medida também está relacionada ao que fazemos (profissionais, ocupações, trabalho). Portanto, em muitos casos, sem encontrar a coordenação entre o que somos e o que fazemos, é difícil completar nossa visão da razão de nossa existência. Ou seja, em um mundo no qual nossa identidade apresenta uma profunda correlação entre o ser humano e seu trabalho (talvez um vício da sociedade industrial), são poucas as pessoas que se sentem felizes e com seu propósito realizado sem ter compreendido aspectos pessoais e profissionais. A Mandala Ikigai Um dos elementos que tornam a filosofia Ikigai única é o seu mapa de vida Ikigai. Esta imagem mostra de forma simples e intuitiva as quatro áreas principais da vida, que têm significado e propósito. O que significa a Manda Ikigai? São as perguntas que deverão ser feitas e todas as respostas para cada uma destas perguntas deverão ser listadas. Responda tudo o que vier à sua cabeça que seja importante e relevante para você. Quais são as perguntas? 1- O que você ama fazer?

2- Em que você é bom?

3- Pelo que você pode ser pago para fazer?

4- O que o mundo precisa? Depois de responder todas as perguntas acima você deverá grifar as respostas similares ao conjunto de perguntas abaixo: 1- O que você ama fazer e o que o mundo precisa?

As respostas similares dadas a estas duas perguntas individualmente acima deverão ser listadas aqui.

Estas respostas similares a este conjunto de perguntas te mostrarão qual a sua Missão. 2- O que o mundo precisa e o que você pode ser pago para fazer?

Aqui você deverá colocar as respostas similares as estas duas perguntas.

As respostas a este conjunto de perguntas mostrará para você qual seu Talento. 3- O que você pode ser pago para fazer e o que você faz bem feito?

Já as respostas iguais para este conjunto de perguntas te mostrará sua Profissão. 4- O que você ama fazer e faz bem feito?

Neste encontro de respostas similares você encontrará sua Paixão. Agora o núcleo, o seu Ikigai é quando você encontrar a mesma resposta em todas as perguntas. Mas, o que este conceito e esta mandala tem haver com o marketing de conteúdo? Eu diria que tudo. Por quê? Porque toda sua produção de conteúdo, o nicho que você quer atuar, sua contribuição para as pessoas e para o mundo está totalmente voltada para aquilo que você adora falar, por aquilo que as pessoas te procuram para tirar dúvidas, por aquilo que em qualquer tempo livre você está buscando aprender e se dedicar. O conhecimento do seu Ikigai é autoconhecimento puro. E, quanto mais você se conhece mais você desprende energia para fazer aquilo que realmente fará diferença não somente na sua vida, mas na vida das pessoas que te cercam. Mas, enfim, o que isto tem haver com o Marketing de Conteúdo? Você com certeza poderá aplicar este mesmo conceito do Ikigai a sua marca, ao seu produto ou serviço e disponibilizar, mostrar, contar, envolver aos seus consumidores a sua razão de existir da sua marca ou do seu produto ou do seu serviço no seu Marketing de Conteúdo. Você conseguirá transmitir de forma única o seu conceito, para que serve, porque foi criado. Tudo você fará, a sua voz reverberará com muito mais autenticidade e irá conectar muito mais seu público com tudo que você quer transmitir de um jeito genuíno. Parece bem poético, mas é uma reflexão bem profunda de você entender o porquê você faz o que faz o porquê você criou este produto e qual a memória que sua marca deixará para o mundo. Isto é muito forte e trás uma força enorme para seu trabalho, para o quanto de energia você irá despender naquilo que faz. Agora me diga: Ikigai está ou não intimamente ligado com Marketing de Conteúdo? Para mim, faz todo sentido. E para você? Até a próxima semana. Vivian Perpétuo

Vivian Perpétuo

@vivianperpetuo

[email protected]

