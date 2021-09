Idosos em abrigos recebem dose de reforço da vacina contra covid nesta 4ª feira

A partir do dia 15 de setembro todos os idosos da cidade com mais de 70 anos e imunossuprimidos poderão receber a dose de reforço em oito postos Nesta quarta-feira, 1º de setembro, a Prefeitura de Aparecida iniciará a aplicação da dose extra da vacina contra a covid-19 nos idosos que vivem em instituições de longa permanência. Cerca de 300 moradores dos abrigos existentes na cidade, com mais de 60 anos de idade, devem receber o reforço no esquema vacinal. A aplicação da terceira dose do imunizante ocorrerá por meio de visitas das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nas cinco instituições de longa permanência do município. A aplicação do reforço também ocorrerá para a população em geral, acima de 70 anos, a partir do dia 15 de setembro, em todos os oito postos que já aplicam a segunda dose. Segundo estimativa da SMS, mais de 20 mil pessoas nessa faixa etária já receberam duas doses da vacina ou dose única e estão aptas para serem imunizadas com o reforço. Para esse grupo receber a terceira dose do imunizante será necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente da vacina aplicada. Além deles, as pessoas com alto grau de imunossupressão também deverão receber a terceira dose a partir do dia 15 de setembro, em oito postos. Nesses casos, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico, também independentemente da vacina aplicada. De acordo com a Secretaria, cerca de duas mil pessoas desse grupo devem receber o reforço. A aplicação da terceira dose é uma recomendação do Ministério da Saúde, que após analisar estudos clínicos e dados de hospitalização por covid, identificou a necessidade de adequar o esquema vacinal das pessoas que têm elevado risco de complicações e óbitos pela doença. “Por enquanto, apenas idosos que vivem em abrigos, idosos com mais de 70 anos e imunocomprometidos estão indicados para receber essa dose de reforço. O Ministério está acompanhando a resposta da população à Campanha de Vacinação e se necessário poderá considerar a administração de doses adicionais para outros grupos. Mas, por enquanto, apenas esses”, afirma a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro. Tipo de vacina Sobre o tipo de vacina indicado para a terceira dose, a gestora explica que ela poderá ser diferente daquelas aplicadas na primeira e segunda vez: “A recomendação é que a vacina a ser utilizada como terceira dose seja, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro, ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral. Isto é, poderá ser da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independente de qual tenha sido administrada até então. Quem são os imunossuprimidos São considerados desse grupo as pessoas com imunodeficiência primária grave; em quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; pessoas que fazem uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).