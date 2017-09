Hospital municipal vai receber mais recursos federais para equipamentos

Ministro da Saúde anuncia segunda parte do recurso para equipar Hospital Municipal

O Ministro da Saúde Ricardo Barros confirmou na noite da última terça-feira (19) o pagamento da segunda parcela dos 18 milhões para a compra dos equipamentos da primeira etapa do Hospital Municipal. A boa notícia foi anunciada durante a visita a Brasília do prefeito em exercício Veter Martins, acompanhado do secretário de Saúde Edgar Tollini e secretária de Projetos e Captação de Recursos Valéria Pettersen. O encontro com o Ministro Ricardo Barros também contou com a presença dos interlocutores de Aparecida de Goiânia, o Senador Wilder Morais e Deputado Federal Daniel Vilela.

O prefeito em exercício Veter Martins reiterou o compromisso do Ministério da Saúde com Aparecida. “A parceria com o governo federal tem sido fundamental para a realização de grandes obras no município. Nossa cidade é sempre atendida aqui em Brasília e isso é um sinal de bom relacionamento do prefeito Gustavo Mendanha, dos nossos gestores e dos nossos deputados e senadores”, salientou Veter Martins.

No final de junho deste ano, o ministro anunciou a liberação dos 18 milhões para o funcionamento da primeira etapa do Hospital Municipal, que seriam pagos em duas parcelas. A primeira, no valor de 9.8 milhões, foi paga em julho. Agora, o ministro reafirma seu compromisso com Aparecida na liberação da segunda parte do recurso, que deve ser creditada nos próximos dias para que o processo de licitação seja iniciado imediatamente. O objetivo da atual gestão é inaugurar a primeira parte do Hospital até o final do ano.

Mais recursos

A comitiva aparecidense aproveitou o encontro com Ricardo Barros e solicitou recursos para o custeio mensal do Hospital Municipal. “Em uma obra desse porte, e que vai beneficiar o estado inteiro, o município arca com uma parte do custeio e precisa da contrapartida dos governos federal e estadual e o ministro se propôs, junto com nossa equipe, a discutir o valor com o Presidente da República Michel Temer para colocar o Hospital em funcionamento ainda este ano”, ressaltou Edgar Tollini.

“Vamos concluir essa etapa dos equipamentos. São mais 8 milhões anunciados agora, além do recurso que já havia sido liberado. A próxima etapa é tratar dos recursos do custeio do Hospital com o Presidente Michel Temer”, pontuou o Ministro da Saúde Ricardo Barros.

O senador Wilder Morais agradeceu o apoio do Ministério da Saúde em relação as demandas de Aparecida. “São quase 19 milhões para a compra dos equipamentos. O próximo passo é a parceria para a liberação do custeio dessa unidade dentro do orçamento do Ministério. Eu e o deputado Daniel Vilela, e toda bancada goiana, vamos buscar esses recursos junto ao Presidente para beneficiar a população”, destacou o senador.

Hospital Municipal

O Hospital Municipal possui 21 mil metros quadrados, sendo seis blocos, que incluem pediatria, geriatria, dois para clínica médica e dois para pós-cirurgia. O HMAP abriga ainda 220 leitos, sendo 90 leitos clínicos, 60 leitos cirúrgicos, 20 leitos pediátricos, 30 leitos de UTIs, 10 leitos de recuperação anestésica e 10 leitos de reanimação e observação. A unidade fica na Avenida V-5, áreas 01 a 04, no setor Cidade Vera Cruz. A obra foi orçada em cerca de R$ 64 milhões.

Segundo o secretário de Saúde do município Edgar Tollini, o Hospital Municipal entrará em funcionamento em etapas. “Na primeira estão previstos 60 leitos clínicos, a ala de diagnóstico, parte do centro cirúrgico, 20 UTIs adulto, parte administrativa, lavanderia, Central de Material Esterilizado, cozinha e pronto socorro que tem 10 leitos”, explica o secretário.

A unidade também possuirá área de pronto-atendimento; atendimento de urgência e área de apoio terapêutico, ambulatório, apoio diagnóstico, raio-x, eletrocardiografia, ultrassonografia, endoscopia, tomografia computadorizada, laboratório, apoio técnico e administrativo, apoio logístico, farmácia, serviço de nutrição e dietética, lactário, internação geral (adulta e pediátrica), e centro cirúrgico com 10 salas.

Prefeito em exercício busca mais recursos para saúde de Aparecida

Ainda em Brasília, durante o dia, o prefeito em exercício Veter Martins, a secretária de Projetos e Captação de Recursos Valéria Pettersen, acompanhados do ex-prefeito Maguito Vilela se reuniram com o Diretor de Atenção Básica, do Ministério da Saúde, João Salame.

Em pauta, repasses das obras das Unidades Básicas de Saúde que estão em andamento na cidade, além dos recursos para as que estão finalizadas. “Também tratamos da implantação do programa de odontologia na atenção básica do município. A equipe do Ministério tem sido muito parceira da nossa gestão e quem ganha com isso é a população”, destacou Veter.

A comitiva também teve audiência com o deputado federal João Campos (PRB). Durante o encontro, o prefeito Veter Martins solicitou recursos para construção de UBS ampliada no Setor Garavelo. “Inauguramos recentemente uma UBS no Garavelo Park e a região conta com a UPA Buriti Sereno, entretanto, entendemos que é uma parte da cidade bastante populosa, que faz divisa com Goiânia, e ainda com áreas descobertas de estratégia de saúde da família”, acrescentou Veter.