Hoje tem basquete em cadeira de rodas⁰

Neste sábado,23, o time de basquete em cadeira de rodas da Aparecidense disputa a 2ª etapa do Campeonato Goiano da modalidade em Goianésia. O Camaleão vai disputar duas partidas no Ginásio Municipal Antônio Fernandes. No primeiro confronto, às 12h30, encara o Adecan Basquetebol, de Caldas Novas. Depois, às 15h30, enfrenta a Adfego. Na primeira etapa disputada em Rio Verde, a Aparecidense venceu os dois jogos. Com 100% de aproveitamento, o Camaleão lidera a classificação do Campeonato Goiano. “Estamos treinando bastante em busca do aperfeiçoamento para disputarmos o brasileiro que será realizado em Goiânia”, aponta o diretor técnico José Fernandes. Um dos destaques da Aparecidense nesta edição do Campeonato Goiano é o armador Marquinhos. Com média de 23,5 pontos por partida, ele é o segundo maior pontuar da competição e uma das apostas da equipe tanto para o campeonato estadual quanto para o nacional. Aparecidense, que está bem no Goiano, se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro (Foto: Claudivino Antunes) Brasileiro O time masculino de basquete em cadeira de rodas da Aparecidense estreia no Campeonato Brasileiro da modalidade no dia 1º novembro, em Goiânia, contra o Gadecamp – SP, às 19 horas, no Ginásio Goiânia Arena. Organizado pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC), a competição reúne oito equipes divididas em dois grupos. No grupo A estão: Magic Hands – SP, Adifima – AL, Adap-GO/Aparecidense. Cad Rio Preto – SP, Andef-RJ, Addf-PE e All Star – PA foram o grupo B. “A Aparecidense não vai representar apenas a cidade de Aparecida. Vai representar todo Estado de Goiás no campeonato brasileiro. Incentivamos o trabalho do Camaleões Sobre Rodas como também fazemos com tantas outras modalidades. Acreditamos que mais uma vez nossa cidade poderá se destacar no esporte”, aponta o secretário municipal de esporte, Geferson Aragão.