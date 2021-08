Hoje é acontece a super-quarta-feira de vacinação em 21 postos em Aparecida

Vinte UBS’s e a Central de Imunização ficarão à disposição para aplicar a dose 1 por agendamento no aplicativo Saúde Aparecida. Ampliação dos postos ocorrerá uma vez por semana, conforme disponibilidade de doses, para facilitar ainda mais o acesso da população com idade acima de 30 anos Para ampliar as vagas nos postos de vacinação que atendem a pedestres, a Prefeitura de Aparecida, via Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza a partir deste mês de agosto a Super Quarta da Vacinação Contra a Covid-19. A ação vai ofertar, todas as quartas-feiras, dependendo da disponibilidade de doses, mais de 2 mil vagas por agendamento no aplicativo Saúde Aparecida. O atendimento será em 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na Central de Imunização. Com toda a mobilização já preparada, a primeira Super Quarta para aplicação da dose 1 para pedestres ocorrerá amanhã, 4 de agosto, das 8h às 17h. Nesses dias, as salas de vacinação das UBS’s funcionarão exclusivamente para vacinação contra covid-19. As vagas para a força-tarefa de amanhã foram liberadas ainda na manhã desta terça. A cidade vacina atualmente a população acima de 30 anos. Em coletiva à imprensa, a superintendente de Atenção à Saúde da SMS, Daniela Ribeiro, destacou que, até o momento, Aparecida tem aplicado a 1ª dose em cinco UBS’s e na Central de Imunização, via agendamento; e em dois drive-thrus por livre demanda, totalizando oito postos. “Com a Super Quarta, a cidade terá 23 postos de vacinação da 1ª dose. Serão mais de 2 mil doses disponíveis em um único dia, descentralizando a vacinação e atingindo, principalmente, um maior número de pedestres de forma segura, sem aglomeração, com vários postos espalhados pelo município”, sublinhou Daniela Ribeiro. A superintendente complementou: “Faremos as Super Quartas sempre que tivermos doses suficientes disponíveis, para que todos tenham o seu imunizante garantido. Nosso objetivo é facilitar o acesso às vacinas, protegendo o quanto antes e com eficiência a maior quantidade possível de pessoas, aproximando cada vez mais a vacina dos moradores. Assim, a cada sete dias o município terá 21 postos em pleno funcionamento, por agendamento, e mais dois drives, sem agendamento, para aplicação da 1ª dose. A aplicação da 2ª dose segue normal, de segunda a sábado”, afirmou. Segunda dose A aplicação da 2ª dose continua, sem interrupção, em sete postos. Neste caso, não há necessidade de agendamento. Os postos são: Central de Imunização, cinco UBS’s (Bairro Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim) e no drive-thru do Aparecida Shopping. O atendimento nas unidades é das 8h às 17h e, no drive, das 8h às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 17h, aos sábados. Confira as 20 UBSs da super quarta: UBS Madre Germana

