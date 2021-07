Heróis de Botequim é atração do Terça no Teatro

“Traz a pureza de um samba. Sentido, marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente. E o vento vadio embalando a flor. Sonho meu!” (Délcio Carvalho e Dona Ivone Lara) “Raízes do Samba” é o nome do show que será apresentado nesta terça-feira (27/07), pelo Terça no Teatro. Essa temporada do projeto é realizada, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. A exibição ocorre pelo canal do Teatro SESI no YouTube (www.youtube.com/teatrosesigo) às 20h. Heróis de Botequim vai interpretar grandes nomes do samba como Noel Rosa, Bezerra da Silva, João Nogueira e Dona Ivone Lara. Além, claro, de apresentar o trabalho autoral do grupo. É o samba seguindo o caminho da imortalidade, por meio deste grupo bastante respeitado no cenário nacional. Heróis de Botequim, formado por Alex Formiga, Gilberto Lima e Guilherme Noleto – nasceu sem pretensão alguma, mas hoje, o grupo se apresenta nas melhores casas de Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. No repertório, samba de raiz, samba de roda, samba enredo para animar o público, mesmo de forma remota. O visual “malandro” simbolizado pelo chapéu Panamá virou moda e marca registrada do grupo. Os rapazes mostram ao público vocalizações formadas por um coro de três vozes masculinas, que lembram o famoso grupo Demônios da Garoa. Histórico

Heróis de Botequim, já dividiu palco com grandes nomes da música, como Alcione, Monarco da Portela, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Nenhum de Nós, Demônios da Garoa, Serjão Loroza, Ivo Meireles e O Teatro Mágico. Em 2012, os rapazes foram convidados para se apresentarem na Embaixada do Brasil em Londres, durante as Olimpíadas. Fizeram 17 apresentações na capital inglesa onde mostraram para os turistas um pouco da cultura brasileira. No final de 2015, o grupo foi condecorado com um diploma de "Honra ao Mérito" pela Câmara dos Vereadores de Goiânia. Também em dezembro, o conjunto foi convidado pela Comissão de Cultura do Congresso Nacional para se apresentarem dentro da Câmara dos Deputados, em comemoração ao Dia Nacional do Samba. Em 2016, os Heróis lançaram um videoclipe no estilo selfie. Surpresos, os rapazes relatam que fizeram o clipe sem grandes intenções. O trabalho já foi visto mais de 240 mil vezes no Facebook da banda. O que trouxe para o grupo muitos seguidores de todo o Brasil. Em 2017 o grupo fez sua primeira turnê saindo de Goiânia e passando por: Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Em São Paulo, dentre os vários shows, vale destacar a apresentação com casa cheia no lendário Bar Brahma, na famosa esquina da Ipiranga com a São João. Serviço Show: “Raízes do Samba” com Heróis de Botequim Data: 27/07 (terça-feira); Horário: 20h; Endereço: www.youtube.com/teatrosesigo Classificação indicativa: livre; Tradução para Libras

