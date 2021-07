Gustavo vistoria obras da Praça Joaquim Ricardo Teixeira, no Jardim Tiradentes

O espaço contará com teatro aberto, campo de futebol com arquibancada, áreas de convivência, playground, pista de caminhada e muito mais Os moradores do setor Jardim Tiradentes e região ganharão em breve um novo espaço público para lazer, atividades esportivas, culturais e recreativas. A Praça Joaquim Ricardo Teixeira, como será chamada, está com 60% de obras concluídas e deve ser inaugurada em outubro deste ano. A obra da praça é realizada pelas Secretarias de Desenvolvimento Urbano (SDU) e Esporte, Lazer e Juventude. O prefeito Gustavo Mendanha, que acompanhou as obras de perto, salientou a importância de espaços como esse no município. “Transformar a cidade e levar mais qualidade de vida aos aparecidenses por meio da construção de novos espaços de lazer, sempre foi um dos maiores compromissos da minha gestão. Nos próximos dias teremos duas grandes praças em Aparecida, uma delas será a do Jardim Tiradentes que vai atender todas as idades. E neste caso em especial estamos atendendo um requerimento dos próprios moradores que votaram em audiência pública para a construção da praça neste espaço que estava ocioso”, salientou Gustavo. O espaço contará com teatro aberto, campo de futebol com arquibancada, áreas de convivência, playground, pista de caminhada e muito mais - Foto: Rodrigo Estrela Os moradores do setor Jardim Tiradentes e região ganharão em breve um novo espaço público para lazer, atividades esportivas, culturais e recreativas. A Praça Joaquim Ricardo Teixeira, como será chamada, está com 60% de obras concluídas e deve ser inaugurada em outubro deste ano. A obra da praça é realizada pelas Secretarias de Desenvolvimento Urbano (SDU) e Esporte, Lazer e Juventude. O prefeito Gustavo Mendanha, que acompanhou as obras de perto, salientou a importância de espaços como esse no município. “Transformar a cidade e levar mais qualidade de vida aos aparecidenses por meio da construção de novos espaços de lazer, sempre foi um dos maiores compromissos da minha gestão. Nos próximos dias teremos duas grandes praças em Aparecida, uma delas será a do Jardim Tiradentes que vai atender todas as idades. E neste caso em especial estamos atendendo um requerimento dos próprios moradores que votaram em audiência pública para a construção da praça neste espaço que estava ocioso”, salientou Gustavo. Situada na rua 25 no Jardim Tiradentes, a Praça Joaquim Ricardo Teixeira possui uma área total de 14,9 mil m². O espaço contará com quase 11 mil m² de área gramada; teatro aberto com palco e 150 bancos; campo de futebol com arquibancada e grama natural; áreas de convivência com bancos e pergolados metálicos; 30 vagas de estacionamento em concreto armado; Academia da Terceira Idade (ATI); três pergolados; dois tótens; vestiário; playground em piso emborrachado; rampas de acessibilidade; piso tátil e guarda corpo, pista de caminhada; 22 lixeiras; iluminação em led e paisagismo. Segundo o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, a obra está a todo vapor e neste momento está sendo implantado a iluminação da praça e construindo o estacionamento. “O palco do teatro aberto já está sendo preparado para receber a pintura, está praticamente pronto. O próximo passo será o plantio da grama do campo de futebol, ativação do poço de água que vai molhar a grama nova, instalação dos bancos, floreiras, lixeiras, plantio de mudas, construir a Academia da Terceira Idade (ATI), o playground e outros detalhes para então ser liberada para o usufruto da população”, explicou. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes enfatiza que o compromisso da pasta é ampliar cada vez mais os espaços de lazer e convivência na cidade. “Espaços como esse valorizam os bairros e embelezam a cidade. Nosso desejo é que futuramente todos aproveitem da melhor forma as praças públicas. Hoje já temos mais de 100 praças construídas e sendo utilizadas pelos moradores e queremos multiplicar esse número até o fim da gestão do prefeito Gustavo Mendanha, proporcionando assim mais qualidade de de vida aos aparecidenses”, explica o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes. Morador da região, o vereador Amendoim (PDT), disse que a praça é muito esperada pelos moradores. “Gostaria de agradecer o empenho da administração municipal por sempre ouvir os nossos anseios. Essa praça é muito esperada pela população e a gente só tem que comemorar por termos um gestor que realmente honra com seu compromisso de transformar nossa cidade e região para melhor”, ressaltou o vereador. O valor total da obra é de R$ 1,034 milhões, oriundos do Governo Federal, sendo R$ 68,9 mil de contrapartida municipal. O vereador Domingos Paiva (Cidadania), que também é morador da região, frisou que milhares de jovens, adultos, crianças e idosos serão beneficiados com a praça. “Mais de 28 mil moradores do Jardim Tiradentes e região terão acesso a essa praça que possibilitará a realização de eventos culturais e esportivos, além de prática de atividades físicas e momentos de lazer”, pontuou o parlamentar ao lado do presidente da Câmara, André Fortaleza (MDB), dos vereadores Orlanes Maranhão (PSB), Sandro Oliveira (Cidadania), Getúlio Andrade (PV) e Marcelo da Saúde (PSC), durante uma vistoria da obra acompanhado do prefeito.

