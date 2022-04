Gustavo recebe imprensa na quinta-feira e faz balanço na gestão

Primeiro compromisso de Gustavo Mendanha no último dia do exercício do mandato de prefeito de Aparecida será com a imprensa O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, receberá a imprensa nesta quinta-feira (31), às 7h30, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela, 1º andar, para um café da manhã de agradecimento aos profissionais de comunicação pela cobertura dos atos realizados pela Prefeitura de Aparecida durante toda gestão. Gustavo também concederá entrevista sobre o balanço das ações, programas e obras executados durante os cinco anos de mandato. Este será o primeiro compromisso de Gustavo Mendanha no último dia de exercício do mandato de prefeito de Aparecida. A tarde, após o expediente, às 17h30, no ocorrerá a transmissão do cargo do para o vice-prefeito Vilmar Mariano, que ficará à frente da gestão do município até 2024. Desta forma, Gustavo cumpre o que determina a legislação eleitoral e fica livre para concorrer às eleições de outubro de 2022. Mendanha é pré-candidato ao governo de Goiás e considerado por vários especialistas como o adversário com maior potencial de impedir a reeleição do atual governador. "Eu tenho um respeito enorme pela imprensa. Os veículos de comunicação prestam um trabalho fundamental à democracia, e, por isso, sempre atendo a imprensa para esclarecer, ponto a ponto, as ações realizadas em Aparecida durante estes mais de cinco anos de gestão", adianta o prefeito Gustavo Mendanha.