Gustavo recebe apoio de lideranças do Vale do Araguaia para lançar candidatura ao governo

Em mais uma rodada de reuniões, visitas e encontros e diálogo, o prefeito Gustavo Mendanha foi recebido no domingo por lideranças da região do Vale do Araguaia.

Gustavo iniciou seu trajeto por Bonópolis, ressaltando que é uma das cidades goianas que até hoje não tem ligação por nenhuma via pavimentada com outros municípios, Ele seguiu por Novo Planalto, Luiz Alves e São Miguel do Araguaia, onde ouviu das lideranças reclamações quanto ao descaso da atual gestão estadual.

Por onde passo, o assunto se repete. A população e as lideranças relatando a insatisfação com o atual desgoverno, o descaso que os municípios estão sendo tratados, a falta de investimento por parte do governo do estado", observa.

Acompanhado pelos deputados estaduais Paulo César Martins, do MDB, e Cláudio Meirelles, do PTC, Gustavo Mendanha ouviu de várias lideranças que as cidades do Vale do Araguaia e Norte carecem de maior atenção do Governo de Goiás e que os benefícios não chegam nestas regiões como deveriam chegar.

"Em todas as cidades que visitei neste fim de semana a convite das lideranças locais, era latente o descontentamento das pessoas com as promessas não cumpridas do atual governo. Em Bonópolis, por exemplo, as pessoas sonham com a pavimentação das rodovias que dão acesso ao município e que até hoje não saiu do papel. Muitos políticos lideranças locais afirmaram que a região está esquecida. Era unanimidade nos diálogos a forma que o atual governo não cuida, não vê e não investe na região que é muito pujante e tem grande potencialidade para crescer", pontuou o prefeito.

Neste sábado e domingo, Gustavo Mendanha foi recebido em Itaberaí, Ordália, Araguapaz, Mozarlândia, Nova Crixás, Mundo Novo, Novo Planalto, Bonópolis, São Miguel do Araguaia e Luiz Alves. Segundo o gestor, andar pelos municípios, e ouvir as pessoas é fundamental na construção de um projeto forte em oposição ao governo estadual.

"Estamos dialogando com deputados, prefeitos, vereadores (com mandato ou sem mandato), que ajudaram e continuam lutando pelos municípios goianos. Fui muito bem recepcionado por onde passei e percebo que o povo goiano quer mudança. Estou muito feliz em poder passar em tantas cidades e em alguns distritos e receber o calor humano das pessoas. Saio daqui com as energias renovadas", destacou Gustavo que também aproveitou as reuniões para apresentar dados do modelo de governança de Aparecida, como o projeto Cidade Inteligente e o modelo de equilibrado de enfrentamento à pandemia.

Em São Miguel do Araguaia o Prefeito Gustavo Mendanha foi recebido pelo vice-prefeito Eduardo Seabra (Republicanos) e pelo ex-prefeito Ademir Cardoso (MDB). Ambos explanaram sobre o descontentamento com o governo atual que em três anos não realizou obras importantes no Estado e deixou o Vale do Araguaia de lado. "Eu acho que o descontentamento é geral em todo o estado de Goiás. Não tem três anos de governo praticamente e não tem obras. Nossa cidade não recebeu nenhum benefício. Por isso estamos alinhados com Gustavo neste projeto de oposição, pois acreditamos que um novo governo, com uma mente nova para renovar nosso estado, renovará também São Miguel e todo o Vale do Araguaia, que tem muito a crescer", disse Eduardo Seabra.

Em Araguapaz, Gustavo Mendanha falou com dezenas de pessoas dam sobre a gestão e o crescimento de Aparecida nos últimos anos, quando a cidade saiu de 6 mil CNPJs ativos em 2009 para quase 60 mil em 2021, além da atuação para contar a Pandemia. Presente na reunião, o candidato a prefeito de Faina na eleição passada, Cleonir Borges de Oliveira (PSC), salientou que apoiou o governador Caiado para o governo, mas que está decepcionado.