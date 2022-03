Gustavo Mendanha recebe apoio de lideranças empresariais à sua pré-candidatura ao Governo de Goiás

Durante reunião no final da tarde de segunda-feira (21), o pré-candidato ao Governo de Goiás, Gustavo Mendanha (sem partido), recebeu apoio ao projeto político de oposição de presidentes e lideranças importantes do setor de Indústria e Comércio. Os presentes declararam que Gustavo está preparado para o desafio, devido ao desempenho à frente do enfrentamento à covid, além da alta aprovação do governo executivo municipal. Na ocasião estavam os representantes da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg); Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio); Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag); Companhia de Desenvolvimento de Aparecida e Associação do Polo Empresarial de Goiás. O evento foi organizado em conjunto pelo presidente da Aciag, Leopoldo Moreira; presidente da Companhia de Desenvolvimento de Aparecida, Luiz Maronezi, e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Aparecida, Marlúcio Pereira. Estiveram presentes também o vice-prefeito, Vilmar Mariano, o deputado federal Professor Alcides, e os vereadores André Fortaleza, Diony Nery, Camila Rosa e Lelis. O trabalho de Gustavo Mendanha pelo setor industrial foi destacado pelo presidente da Fieg, Sandro Mabel, que justificou seu posicionamento para ver avanços na industrialização do Estado. A política econômica de Aparecida atrai um grande número de empresas e indústrias, formando um cenário ideal para a formação de negócios. José Luiz Celestino, ex-presidente da Aciag, secretário do então governador Maguito Vilela e figura importante no segmento, lembrou da importância do ex-deputado Léo Mendanha na história do Estado para ressaltar a origem do Gustavo e afirmou sua capacidade de gestão a partir da votação expressiva nas urnas para o segundo mandato. Outro ponto da gestão destacado na reunião foi o enfrentamento à covid em Aparecida, que adotou estratégias eficientes, garantindo a menor taxa de letalidade entre as cidades mais populosas do Estado, além de preservar a economia com o escalonamento regional intermitente. O presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, lembrou do momento e da participação dos empresários, que constantemente eram recebidos pelo gestor aparecidense. Isso deu a ele a certeza que Gustavo está preparado para qualquer desafio. José Divino, representante da indústria e do vestuário, ressaltou a importância da figura de um governador atuante que desenvolva uma estrutura voltada para o setor. Pela primeira vez, Aparecida terá um cidadão local disputando o governo do Estado. "Aparecida será agraciada com o governador que ela merece há tantos anos", disse Luiz Maronezi, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Aparecida, ex-secretário estadual e ex-presidente da Aciag. Na mesma linha de defesa em prol do projeto graças aos feitos em Aparecida, principalmente no setor econômico, e pela parceria desde o início do mandato, que sempre deixou as portas abertas, Gilberto Sebba, presidente da Associação do Polo Empresarial Goiás, atribuiu a pré-candidatura a uma grata surpresa e agradeceu por todo apoio aos empresários. O pré-candidato a governador recebeu ainda as declarações de apoio de Osvaldo Zilli, ex-presidente da Aciag. Gustavo faz compromisso de pré-candidato com o setor Em seu discurso, Gustavo ressaltou a importância do trabalho à frente da Pandemia, que salvou vidas e evitou a quebra da economia. Essa estratégia foi realizada com base técnica científica aliada aos interesses comerciais. Baseado em uma estratégia israelense, o ainda prefeito de Aparecida implementou o isolamento social por escalonamento intermitente, que manteve o comércio aberto em dias alternados. Após ouvir os apoios de diversas lideranças do setor industrial e empresarial, Gustavo assumiu o compromisso de criar um Conselho Consultivo de Representação do Setor produtivo/empresários de cada região do Estado para colaborar com ideias e participar do Governo. "Mesmo com a pandemia, Aparecida não parou de crescer. Passamos de 37 mil CNPJs ativos para mais de 60 mil CNPJs ativos. Isso é fruto de uma mente empreendedora do povo aparecidense. Conseguimos avançar muito e espero levar essa agenda para o Governo do Estado", afirma Mendanha.