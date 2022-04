Gustavo Mendanha participa da Tecnoshow Comigo nesta quinta

O pré-candidato ao Governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota), visitará a Feira do Agronegócio Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, nesta quinta-feira, 7 de abril, às 9 horas. Este será o primeiro compromisso presencial de Mendanha no interior do Estado após deixar o cargo de prefeito de Aparecida, de acordo com a legislação eleitoral, para ser pré-candidato a governador. O ex-deputado federal Heuler Cruvinel e Dr. Oswaldo Fonseca, que foi o segundo mais bem votado para prefeito de Rio Verde, em 2020, e lideranças locais acompanham Gustavo durante a visita a maior feira do agro do Centro-Oeste.