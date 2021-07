Gustavo lança reforma do antigo Caic no setor Comendador Walmor

Unidade, anteriormente etadual, estava abandonada e passou para a administração secretaria de Educação do município. Obras contemplam também a construção de um Cmei que atenderá 300 crianças



Na manhã desta sexta-feira, 02, às 8h, o prefeito Gustavo Mendanha, o secretário da pasta de Educação, professor Divino Gustavo e outras autoridades do município participaram de uma cerimônia que marcou o lançamento da Ordem de Serviços para início da reforma da Escola Municipal em Tempo Integral Darcy Ribeiro. A unidade, conhecida como Caic, fica no setor Comendador Walmor passará por ampla reforma que contará também com a construção de um CMEI na mesma área da unidade escolar. O espaço para a educação infantil atenderá cerca de 300 crianças que estão atualmente aguardando vaga no Cadastro Reserva. As obras de reforma tem previsão de término para o mês de dezembro deste ano. E a inauguração do Cmei está prevista para o ano de 2022.



A EMEI Darcy Ribeiro atende mais de 500 crianças matriculadas do 1° ao 5° ano e foi municipalizada em 2019. Anteriormente a unidade escolar era administrada pelo Governo do Estado de Goiás. A unidade escolar abrange uma área de mais de 4,9 mil metros quadrados e desde sua inauguração no ano de 1997 passará por sua primeira reforma estrutural. O poder público municipal estima investimento na ordem de R$ 3,3 milhões na obra de reforma que terá como serviços previstos as reformas da quadra poliesportiva, salas administrativa e de aulas com o objetivo de melhor atender as crianças e profissionais que atuarão na unidade. Mesmo com a reforma em andamento, as aulas na Escola retornarão de forma híbrida, assim como as outras da rede municipal de ensino, em agosto deste ano.



Para o prefeito Gustavo Mendanha, esta obra trará mais conforto e melhoria na qualidade de ensino aos profissionais que atuam na unidade e aos estudantes. “O empenho da prefeitura para que estas duas obras ocorram, demonstra que nossa gestão trata a educação como prioridade, pois sabemos que as crianças e seus educadores precisam de um local seguro para que o processo de aprendizagem ocorra da melhor maneira possível”, comentou ele enfatizando que a unidade estava em um estado precário quando a prefeitura assumiu sua gestão. “A educação é o polar de uma sociedade mais justa e igualitária, por isso prezamos por uma estutura adequada para que os estudantes possam focar apenas nos estudos”.



Como informado, consta do projeto da obra a inclusão da reforma geral de um prédio anexo à Escola Darcy Ribeiro que abrigará um novo Cmei com capacidade para atender cerca de 300 crianças. Para o secretário de Educação, professor Divino Gustavo, a entrega destas obras serão um grande marco para educação aparecidense. “Esta unidade de ensino precisava muito de melhorias, o empenho dos recursos para a reforma e ampliação do atendimento nos traz um sentimento de alegria e satisfação, pois percebemos que estamos no caminho certo”, avaliou ele.

O secretário ainda ressalta que outras unidades escolares passam por reforma de sua estrutura neste momento. “Na semana passada lançamos as obras de reforma de cinco reforma de cinco unidades escolares e a entrega de 10 mil colchões para serem utilizados nos dormitórios dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e das Escolas Municipais de Ensino Integral (EMEIs). Estamos estruturando nossas escolas”.

O deputado federal Alcides Ribeiro prestigiou a assinatura da ordem de serviço para reforma da escola Darcy Ribeiro. “Aparecida tem atuado firme na melhoria da educação na cidade e eu como um defensor nessa área parabenizo esse esforço da gestão. E podem contar comigo para defender os diretos do município e principalmente na busca de recursos para esta área”, disse o parlamentar goiano.



A EMEI Darcy Ribeiro, que foi municipalizada no ano de 2019, é atualmente a maior escola da Rede Municipal de Educação de Aparecida atendendo em tempo integral, estudantes da região do setor Comendador Walmor e região. Para a gestora da escola, Ailza Cristina, o sentimento em relação à reforma da unidade é de gratidão. “Não tenho palavras para agradecer o prefeito Gustavo Mendanha e a Secretaria Municipal de Educação, pois, há um ano assumi a gestão desta unidade e de lá para cá sempre buscamos melhorias. Hoje, me emociono ao saber que os alunos aqui atendidos terão não somente o melhor ensino, mas também uma melhor estrutura”, finalizou.

Entre as autoridades presentes estavam o vice-prefeito Vilmar Mariano, o secretário de Desenvolvimento Urbano Max Meneses e os vereadores Marcos Miranda, Vencerlino Amendoim, Aldivo Araújo, Getulio Andrade, Diony Nery e Isaac Martins. “É muito importante ver que a Educação de Aparecida é levada a sério pelos seus gestores. Esta escola precisava mesmo de uma reforma para melhor atender nossos estudantes e agora veremos isso acontecer. Parabenizo a gestão em nome de todos os meus colegas do Legislativo que são parceiros do prefeito para levar os benefícios para toda a cidade”, sublinhou o vereador Aldivo Araújo.