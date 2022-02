Gustavo lança obras do Eixo- Estruturante 5 em Aparecida

Elo terá 3,5 quilômetros de extensão e vai interligar regiões do município. Expectativa é concluir obras em 60 dias

Foram lançadas nesta terça-feira, 25, pelo prefeito Gustavo Mendanha e secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, obras de implantação do Eixo Leste-Oeste 5. A obra faz parte de um pacote de investimentos proveniente de financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) que contempla 5 eixos e obras de bueiros e pontes na cidade. O Eixo Leste-Oeste 05 vai interligar regiões da cidade, passando pelas avenidas Prado Júnior e Portugal, no Jardim Buriti Sereno, até o Anel Viário (BR-060).

Com 3,5 km de extensão, o eixo terá 44 mil m² de pavimentação asfáltica, 4 mil metros de galeria pluvial, 7,1 mil metros de meio-fio e 17,7 mil m² de calçada. A expectativa é que a obra do Eixo Leste-Oeste 5 seja concluída no prazo de 60 dias, a depender da intensidade do período chuvoso. O eixo vai encontrar com as avenidas Nossa Senhora de Fátima e 12, no mesmo bairro, que correspondem aos Eixos 01 e 02, respectivamente.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Gustavo Mendanha e dos secretários Mário Vilela (Infraestrutura), André Rosa (Fazenda), Felipe Cortêz (Relações Institucionais), Ozéias Laurentino (Comunicação) e Ricardo Teixeira (Articulação Política) .

“Essa é uma obra importante que trará ainda mais desenvolvimento para a região, facilitando a mobilidade das pessoas e reduzindo o tempo de deslocamento. Os eixos que estão sendo construídos serão novas alternativas para que as pessoas tenham condições de se deslocar dentro da cidade com maior facilidade. Isso traz um impacto enorme, a partir daí serão novos investimentos. Esse investimento é importante e vai melhorar a vida das pessoas”, disse Gustavo Mendanha depois de assinar ordem de serviço para obras do novo eixo.

O secretário municipal de Infraestrutura, Mário Vilela, afirma que a obra vai atender interesse econômico e o crescimento habitacional da cidade. “Esse é um eixo que vai interligar o Buriti Sereno, até o Anel Viário, chegando na região do Bairro Cardoso. Portanto, é uma infraestrutura que atende ao projeto de mobilidade urbana do município e ao crescimento da região. E certamente, nesse ano, vamos investir muito em infraestrutura em todo a cidade”.

Eixo 4 – Na ocasião, o prefeito adiantou que Eixo Leste-Oeste 4, que dá acesso ao campus da Universidade Federal de Goiás, na região Leste de Aparecida, está praticamente concluída e deve ser entregue a população em pouco prazo.