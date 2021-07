Gustavo inspeciona obras do Eixo Leste-Oeste

Com cerca de 10km de extensão, ELO 01 será um dos cinco eixos estruturantes que o município construirá nos próximos anos para interligar a cidade no sentido leste-oeste O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, vistoriou nesta terça-feira (13) trechos das obras do Eixo Estruturante Leste-Oeste (ELO) 01, que ligará vários bairros na região do Grande Garavelo, saindo da GO-040 no Jardim Maranata até o setor Jardim Helvécia, na Avenida Rio Verde. Durante a inspeção, Gustavo Mendanha conferiu o andamento de frentes de obras nos setores Bairro Cardoso, Jardim Helvécia, Buriti Sereno e Goiânia Park Sul. Esses e outras dezenas de bairros serão interligados por cinco novos eixos viários, todos eles no sentido leste-oeste, que a Prefeitura de Aparecida construíra nos próximos três anos. O investimento do município em obras de infraestrutura chega a R$ 1 bilhão. O tour de vistoria de obras começou no encontro da Rua Guajupia com Avenida Anchieta e 1ª Radial no Jardim Helvécia, onde está sendo implantada uma das pontes que fazem parte do Eixo Leste Oeste 01. A previsão é que a obra seja concluída em três meses. “É uma obra que vai facilitar o deslocamento das pessoas que diariamente transitam por aqui, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida, já que elas ficarão menos tempo no carro e no trânsito”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha. O gestor acrescentou: “E diminuem, por exemplo, o tempo de viagem daqueles moradores que precisam sair do Maranata em direção ao Anel Viário, e que não precisarão mais andar por toda a GO-040. Estamos preparando a cidade para os próximos 30 anos”. O prefeito esteve acompanhado pelo secretário de Infraestrutura, Mário Vilela; o secretário de Articulação Política, Ricardo Teixeira; e pelo superintendente de Infraestrutura, Roberto Lemos. Presidente da Câmara Municipal de Aparecida, André Fortaleza (MDB) também participou da vistoria. Foram inspecionadas ainda obras de pavimentação no trecho da Avenida Graça Aranha com Avenida Marechal Rondon até a Nilo Peçanha, no Buriti Sereno. E, no Goiânia Park Sul, a comitiva vistoriou a construção de um bueiro triplo na Avenida Presidente Vargas. Ambas fazem parte da extensão do ELO 01 que tem 8,9 quilômetros de ponta a ponta. Obras do bueiro celular duplo na Avenida Graça Aranha no setor Buriti Sereno está em estágio avançado Panorama das obras Segundo o secretário Mário Vilela, com cerca de dez quilômetros, o Eixo Leste-Oeste 01 é o maior em extensão. Parte do projeto já foi executado com a pavimentação asfáltica e implantação do sistema de drenagem nos setores Buriti Sereno e Goiânia Park Sul. No momento, a Construtora Gae, empresa vencedora da licitação e contratada pela Prefeitura de Aparecida, está construindo bueiros nos dois bairros e também a ponte que ligará o Jardim Helvécia ao Bairro Cardoso na Rua Guajupia. “Essas obras passarão por regiões de muitos vazios urbanos, de modo que teremos a integração dos bairros e a ocupação desses vazios pela população, já que Aparecida tem hoje um dos maiores índices de crescimento do país”, projetou Mário Vilela. O secretário detalhou que está sendo construído o bueiro triplo no trecho da Avenida Presidente Vargas, realizada a pavimentação das duas pistas da Avenida Graça Aranha e o bueiro duplo com 49 metros de comprimento. Ao todo serão 42,7 mil m² de área pavimentada, 20 mil m² de meio fio e 26 mil m² de calçada. Além disso, conforme Mário Vilela, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) se prepara para iniciar a fundação da ponte em um dos trechos. No local estão sendo executados os aterros e a concretagem das vigas pré-moldadas. Além disso, todas as vias receberão pavimentação asfáltica. O valor estimado para execução dos trechos em obras citados pelo secretário é de R$ 10,9 milhões, do contrato com o Banco Andino que financiará todos os cinco eixos. Bueiro celular triplo em construção no setor Goiânia Park Sul foi o terceiro trecho vistoriado pelo prefeito Gustavo Mendanha Trabalho conjunto De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Aparecida, André Fortaleza, a expansão da malha viária e a pavimentação das ruas são alguns dos principais benefícios propiciados à população pelo entendimento entre os Poderes Executivo e Legislativo. “O relacionamento entre os Poderes em Aparecida é democrático e respeitoso. Estamos sempre juntos, ajudando o prefeito Gustavo Mendanha a tomar decisões e a programar mais benefícios para a cidade”, avaliou o chefe do Poder Legislativo. Os vereadores Edinho (PTC), Gilsão Meu Povo (MDB), Hans Miller (PSD), Gleison Flávio (MDB) e Lelis Pereira (PP) também estiveram com André representando o Legislativo na vistoria às obras. CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MAPA DOS EIXOS ESTRUTURANTES Eixos proporcionarão maior mobilidade A estimativa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia é concluir as obras em um curto prazo de tempo. Os eixos, como mostra o mapa acima, irão interligar as regiões leste e oeste da cidade e tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana em toda região do Grande Garavelo, oferecendo novas alternativas para o tráfego de veículos e também desafogando pontos com grande movimentação nos horários de pico. Os quatro novos complexos viários na região Oeste são denominados Eixo Leste-Oeste 01, Eixo Leste-Oeste 02, Eixo Leste-Oeste 03, Eixo Leste-Oeste 04 e Eixo Leste-Oeste 05. “Estamos investindo na infraestrutura de toda a cidade. Os eixos fazem parte do investimento de mais de R$ 1 bilhão. Os recursos são provenientes do Tesouro Municipal e também de financiamento externo e serão investidos em todas as áreas. Um verdadeiro presente que Aparecida que trará mais valorização para a cidade dando ainda mais orgulho em nossa população”, avaliou o prefeito Gustavo Mendanha. A linha amarela representa o Eixo Leste Oeste 01 que ligará o Jardim Maranata ao Jardim Helvécia em Aparecida Eixo Leste-Oeste 02 O Eixo Leste-Oeste 02, com 4,85 quilômetros de extensão, vai contemplar um pedido antigo dos moradores, que é a duplicação da Avenida Uirapuru e da Avenida 12, continuação da Avenida das Nações. Pelo projeto, cujas obras serão divididas em dois trechos, o trajeto começa pela Avenida Atlântica, no Buriti Sereno, segue na Avenida Beira Mar, no Colonial Sul, entrando na Avenida Brasil, no Jardim Veneza, e passando então para a Avenida das Nações. O Eixo chegará à Avenida 12, que será duplicada e finalizará na Uirapuru, que também terá o trecho duplicado e ampliado com a construção de uma ponte. Eixo Leste-Oeste 03 Com 3,65 quilômetros, o Eixo Leste-Oeste 03 também será dividido em três trechos, com dois deles tendo obras iniciadas ainda neste ano. Este trajeto inicia-se pela GO-040, passando pela Primeira Avenida, no Setor Serra das Brisas, confluindo com parte do trecho do Eixo Leste-Oeste 01, e entrando na Avenida 28 de julho. Ele passará então para a Avenida C-07, no Goiânia Park Sul, cortando a Avenida C, e finalizando na Avenida Delfim Moreira, no Buriti Sereno, até chegar à Avenida Beira Mar, que faz parte do Eixo Leste-Oeste 02. Eixo Leste-Oeste 05 O Eixo Leste-Oeste 05, com 3,05 quilômetros de extensão, parte do Anel Viário, no Buriti Sereno, passa pelas Avenidas Nossa Senhora de Fátima, Portugal e Avenida Prado Junior, também no Buriti Sereno, acessando, então, a Avenida 12, no Parque das Nações. Assim, ele interligará os eixos 01 e 02, promovendo mais mobilidade. O projeto ainda contemplará a construção de um bueiro em concreto armado, de cerca de 36 metros de comprimento, fazendo interligação do Polo Empresarial Goiás com o Residencial Agenor Modesto, na altura do Instituto Federal de Goiás. Compõem ainda o programa de Reestruturação Viária da Bacia do Ribeirão Santo Antônio a construção de duas pontes, sendo uma entre os bairros Campos Elísios e Jardim Florença. A outra ponte, sobre o córrego Poções, interligará os setores Veiga Jardim e Terra Prometida, na Avenida Francisco Veiga Jardim. Eixo Leste-Oeste 04 O Eixo Leste-Oeste 04 será fundamental para o desenvolvimento da Região Leste de Aparecida. Com 5,7 quilômetros de extensão, a via será continuação da Avenida Santana, possibilitando ligação direta ao novo campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) e ao Aeroporto Executivo, que será construído na mesma região. Cidade já conta com quatro eixos Além dos eixos viários no sentido leste-oeste, Aparecida já tem em funcionamento quatro eixos estruturantes na direção norte-sul, que também foram construídos com recursos próprios por meio de financiamento junto ao Banco Andino e mudaram a realidade urbana dos bairros cortados por eles, promovendo maior mobilidade e menos tráfego. O Eixo Norte-Sul 1 (ENS-01) liga a Região Leste ao Centro. Com 13,5 quilômetros de extensão, o Eixo NS-01 conecta a região do Santa Luzia, a partir da Avenida Bela Vista e W-1, à região industrial de Aparecida, onde ficam o Polo Logístico, Distrito Industrial Municipal de Aparecida de Goiânia e o Distrito Agroindustrial, na Região Leste. O Eixo Norte-Sul 03 (ENS-03) também serve de rota alternativa na ligação entre Aparecida e Goiânia. Esse complexo viário liga o centro de Aparecida à Avenida São Paulo e consequentemente a capital sem necessidade de passar pela rodovia federal. O Eixo Norte-Sul 4 (ENS-04) é outro exemplo de eficiência logística dos complexos viários de Aparecida. Essa via expressa liga o Anel Viário/BR-060, na altura do Papillon Park, à região do Parque América, na Vila Alzira, deixando o tráfego mais rápido e seguro. Já o Eixo Norte-Sul 5 (ENS-05) é uma rotatória elíptica que passa sobre o córrego Tamanduá na altura do Cidade Vera Cruz, na porção oeste do Anel Viário/BR-060, dando fluidez ao trânsito. O ENS-05 conecta cinco grandes avenidas da Região Oeste de Aparecida. Ele interliga setores como Bairro Hilda, Cidade Vera Cruz, Jardim Helvécia e Cardoso 1 e 2, dando acesso direto à Avenida Rio Verde.

