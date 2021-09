Gustavo garante vinda de frigorífico para Aparecida

A Prefeitura de Aparecida, por meio das secretarias da Fazenda, Meio Ambiente, Regulação Urbana e Desenvolvimento Econômico, tem facilitado a instalação de novas empresas e indústrias na cidade por meio da desburocratização de processos, incentivos fiscais e redução de taxas e tributos. Dessa forma, o município tem fomentado um ambiente de negócios, potencializado mão de obra qualificada e geração de empregos. Por isso, a N&R Empreendimentos e Participações Ltda – empresa do ramo frigorífico – já se prepara para entrar na rota de investimentos em Aparecida. O empreendimento de propriedade do cantor Gusttavo Lima será instalado nas imediações do Parque Industrial Vice-presidente José Alencar, na região Leste de Aparecida. O investimento pode chegar a marca dos seus R$ 20 milhões. O termo de uso e posse de área do município foi entregue ao cantor e empresário na última segunda-feira, 30. O documento foi assinado pelo prefeito Gustavo Mendanha. “Essa mais uma empresa que vai gerar empregos, desenvolvimento e receita para o município. Espero celebrar investimentos como esse, com diversos investidores que queiram fazer bons negócios. E, obviamente, gerar oportunidades de emprego, turismo de negócios e desenvolvimento econômico”, afirmou o gestor municipal. O empreendimento deve empregar mais de 40 trabalhadores diretamente. Conforme o documento, o frigorífico tem prazo de 6 meses para iniciar suas operações. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marlúcio Pereira, destacou os benefícios para a população em função da chegada da empresa à cidade. “É mais uma empresa que vai movimentar a economia da cidade, gerar emprego e arrecadação. Essa é uma confirmação que nossa cidade tem atraído importantes investimentos. E vamos continuar fazendo isso, incentivando a abertura de empresas em Aparecida para que possamos potencializar a nossa economia local, gerando oportunidades de negócios, emprego e renda para a cidade”, afirmou. Ainda nessa semana, o diretor do Grupo DB Diagnósticos, Tobias Thabet Martins, anunciou ao prefeito Gustavo Mendanha que a empresa de São José dos Pinhais (PR), que atua no ramo de apoio laboratorial e hospitalar, será estruturada no All Park Empresarial, em Aparecida de Goiânia. O investimento está orçado, inicialmente, em R$ 14 milhões. O início das operações na cidade está previsto para março de 2022.