Gustavo entrega reforma na escola Francisco Rafael Campos

O prefeito Gustavo Mendanha, entregou na noite da segunda-feira, 06, a reforma da Escola Municipal Francisco Rafael Campos, localizada no Conjunto Planície. A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Gustavo Mendanha, vice-prefeito Vilmar Mariano, deputado federal Professor Alcides, secretário da Educação, Divino Gustavo, vereadores e moradores da região. A unidade, na região Leste do município, atende 1,3 mil estudantes matriculados em turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, segundo a SME. “Estamos reformando nossas escolas para atender nossas crianças com mais dignidade, conforto e respeito. A escola está mais bonita, revitalizada, pronta para receber nossas crianças, professores e servidores administrativos. Vamos continuar investindo na estruturação das escolas e CMEIs e na valorização dos nossos profissionais. A comunidade merece um ambiente confortável para uma educação de qualidade das nossas crianças e adolescentes”, destacou Gustavo Mendanha. A escola recebeu serviços de manutenção entre os meses de março a novembro deste ano. Foram realizados a ampliação do muro, a revisão do telhado, manutenção da fiação elétrica e do sistema hidrossanitário. A quadra poliesportiva recebeu nova pintura e melhorias no piso; portas e janelas foram trocadas ou recuperadas. A Prefeitura de Aparecida recuperou a calçada na parte externa da unidade para melhorar as condições de acessibilidade. O secretário da Educação, Divino Gustavo, destacou que promover um ambiente agradável nas escolas é um investimento importante para a comunidade escolar. “É na escola que as crianças aprendem e passam a maior parte do dia. Eu acredito na educação e garantir um ambiente confortável para o ensino é de suma importância para as nossas crianças”, pontuou. O diretor da escola, André Alcântara, acrescentou: “somos a maior escola do nosso município e receber essa reforma é a certeza de maior valorização da Educação”. O vereador Isaac Martins destacou que a revitalização da escola vai proporcionar um ambiente melhor para o ensino-aprendizagem. “A escola está mais bonita, com nosso visual, preparada para receber as crianças. Isso é muito importante porque valoriza o ambiente do ensino-aprendizagem e proporciona conforto, dignidade para alunos, professores e servidores da Educação. É um investimento que se faz necessário e que está sendo concretizado em nossa cidade” “A escola foi a primeira no município a receber o projeto piloto do Ensino de Robótica, e que hoje contempla 50% das escolas municipais de Aparecida. Aqui estudam crianças e adolescentes que fazem a diferença em nossa cidade. A reforma dessa escola vai gerar melhor condições de trabalho e melhor aprendizagem para as nossas crianças. Não tenho dúvida disso”, acrescentou o professor Luciano Fernandes, superintendente de Tecnologias Educacionais. O Programa Cuidar da Nossa Escola é Dever de Todos já investiu mais de R$ 20 milhões em serviços de melhorias de prédios escolares, além da aquisição de mobiliários para equipar as salas de aula e demais espaços das unidades escolares. Das 26 escolas programadas para reforma, 14 já foram revitalizadas, nos últimos dois anos. Marcaram presença na solenidade os secretários Avelino Marinho (Cultura), Gerfeson Aragão (Esporte), Max Menezes (Desenvolvimento Urbano), Veter Martins (Regulação Urbana) e Roberto Cândido (Segurança Pública), além dos vereadores Diony Nery (PSDB), Marcos Miranda (Republicanos) e Sandro Oliveira.