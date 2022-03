Gustavo entrega reforma do Cmei Geralda Ribeiro de Melo

Para dar maior conforto e segurança a alunos e servidores, unidade foi amplamente reformada e recebeu melhorias de revitalização e na parte estrutural

Nesta terça-feira, 15, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia entregou os serviços de reforma do CMEI Geralda Ribeiro de Melo. Localizada no Setor Residencial Garavelo Park, a unidade atende 164 crianças matriculadas na Educação Infantil nas etapas de creche e pré-escola. A solenidade de entrega aconteceu no período da manhã e contou com a presença de servidores da instituição, membros da comunidade escolar e de autoridades políticas dos poderes Executivo e Legislativo, com destaque para a participação do prefeito Gustavo Mendanha.

Os serviços de reforma da unidade educacional foram executados de agosto a março deste ano e custaram aos cofres da Prefeitura cerca de R$ 700 mil. O recurso é oriundo do próprio Tesouro Municipal, direcionado ao “Programa Cuidar de Nossa Escola é Dever de Todos”. Desde que foi lançado em novembro de 2019, o programa já investiu quase 30 milhões de reais na melhoria das condições prediais das Escolas Municipais e CMEIs de Aparecida de Goiânia. “Fico muito feliz, porque estamos entregando mais uma unidade completamente revitalizada para nossos profissionais, para nossas crianças e, consequentemente, para nossa famílias. Com isso estamos investindo no ensino de qualidade, melhorando o ambiente de trabalho”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha.

O CMEI Geralda Ribeiro, cujos serviços seriam executados em dois meses, segundo previsão inicial, precisou passar por ampla reforma, o que obrigou a Prefeitura a estender o tempo de trabalho para sete meses. Nesse período, foi feita a reforma do telhado, a revisão dos sistemas elétrico, hidrossanitário e de captação das águas pluviais que foi redimensionado para favorecer o escoamento das águas da chuva.

Prefeito Gustavo Mendanha ressaltou os investimentos do município em educação: “ensino de qualidade” – Foto: Enio Medeiros

O pátio de convivência recebeu cobertura em forro de PVC e as salas de aula ganharam lousas novas, portas, esquadrias e vidros nas janelas. A cozinha e os sanitários passaram por adequações para atender às normas vigentes e receberam itens que favorecem a higiene e conservação desses ambientes, garantindo maior conforto e segurança de uso para alunos e servidores. Além disso, a unidade ganhou um novo visual com o plantio de gramas na área externa e com a revitalização da pintura que envolveu paredes