Gustavo entrega kits escolares às crianças matriculadas na rede municipal de Aparecida

Cerca de mil alunos matriculados na Emei Vinovita Guimarães e na Escola Municipal Jardim Bela Vista foram beneficiados com os kits nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que no dia 31 de janeiro iniciou a distribuição de kits escolares para alunos matriculados em Escolas Municipais e CMEIs, realizou, nesta quinta (03) e sexta-feira (04), a entrega em duas outras unidades educacionais da rede. Desta vez, foram beneficiados cerca de mil alunos da Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Vinovita Guimarães e da Escola Municipal Jardim Bela Vista.

Localizada no Setor Agenor Modesto, e com turmas de 1º ao 5º ano, a EMEI Vinovita Guimarães atende atualmente 510 estudantes. A solenidade de entrega dos kits ocorreu nesta quinta-feira, ocasião em que os pais e responsáveis, previamente convidados, compareceram para retirar o conjunto de material escolar dos filhos. Participou no ato o vice-prefeito Vilmar Mariano, além de secretários municipais e parlamentares.

A distribuição dos kits na Escola Municipal Jardim Bela Vista aconteceu nesta sexta-feira, com presença do prefeito Gustavo Mendanha e do secretário de Educação, professor Divino Gustavo. Localizada em bairro limítrofe com a Capital, e com turmas da pré-escola (Agrupamento IV e V da Educação Infantil) e do Ensino Fundamental I, a unidade educacional atende 440 alunos.

O prefeito Gustavo Mendanha reiterou o compromisso da Prefeitura em cuidar das famílias aparecidenses, proporcionando às crianças do município uma educação de qualidade. “Esta é uma ação que contribui para o melhor desenvolvimento pedagógico e representa também suporte financeiro para as famílias, sobretudo, no caso daquelas que perderam renda neste momento de pandemia”, frisou o gestor.

Para o pai de aluno Fabrício Pinho Araújo, 40, a entrega dos kits de materiais é uma forma de apoiar as famílias com mais necessidades. “Muitos pais não teriam condições financeiras para a aquisição destes itens, e esta entrega dos kits garante a continuidade de estudos dos alunos menos favorecidos financeiramente”, opinou ele.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia continuará distribuindo os kits nos próximos dias nas Escolas Municipais e CMEIS. Além das agendas para os alunos da Educação Infantil, foram adquiridos dois kits diferenciados, um para alunos de 1º ao 5º ano e outro para os estudantes de 6º ao 9º ano. Os kits entregues nesta semana são do Ensino Fundamental I e contêm, entre outros materiais, agenda, cadernos, tabuada, massa de modelar, tesoura, caneta hidrocor, lápis, borracha, cola, apontador, estojo, régua e duas pastas. “Estamos trabalhando para que as entregas sejam feitas o mais breve possível e para que as crianças possam iniciar o ano letivo já munidas dos materiais necessários ao desenvolvimento do seu aprendizado”, arrematou o secretário de Educação, Divino Gustavo.