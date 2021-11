Gustavo entrega escrituras para empresas do Parque Industrial de Aparecida

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, segue entregando a escrituração para empresas do Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, localizado na Região Leste do município. Na semana passada novas escrituras foram entregues pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Marlúcio Pereira. A regularização fundiária da área garante maior segurança jurídica as empresas e que passaram a contar com documentação definitiva da propriedade. Para receber o documento, as empresas apresentaram toda a documentação legal de criação, sob pena de indeferimento da regulação. O processo de concessão de escrituras conta com o empenho das secretárias da Fazenda, Casa Civil, Planejamento e Regulação Urbana e Procuradoria Geral do Município. O prefeito Gustavo Mendanha afirma que a Prefeitura de Aparecida tem buscado desburocratizar processos e garantir a escrituração para as empresas. “Temos trabalhado para dar ao empresário condições para fomentar a economia, gerar empregos e otimizar os seus negócios. Isso só é possível a partir do momento que o empresário tem a escritura em mãos. O documento dá legitimidade para firmar empréstimos, convênios e ampliar suas instalações. O município reconhece a importância dessa regularização e por isso temos trabalhando para garantir esse benefício. Quem ganha é o empresário, o trabalhador e, claro, a nossa cidade”. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marlúcio Pereira, pontua que o objetivo da administração municipal é finalizar a entrega das escrituras como forma de incentivar o setor produtivo, pois o documento oficial de propriedade da área proporciona maior legitimidade. “Com o documento em mãos o empresário vai ter condições de buscar recursos e ampliar suas instalações. Entregar estas escrituras significa mais uma garantia de que a prefeitura vem trabalhando para melhorar a vida do empresário e também das empresas, desburocratizando todo o processo de regularização”, afirmou. O Parque Industrial Vice-presidente José Alencar foi criado com a Lei Municipal nº 2.956/2011, quando o município desmembrou a gleba de terra composta por 36 alqueires, criando módulos industriais de pequeno, médio e grande porte, para atender as perspectivas de cada empresa. O parque é também responsável por movimentar a economia da cidade para o turismo de negócios. De acordo com o presidente reeleito da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), o empresário Leopoldo Moreira, a regularização dá novas oportunidades às empresas e também garante avanço na economia do município. “A escritura, por mais que seja um papel, proporciona crescimento e dá oportunidade para o empresário se firmar no mercado, conquistar empréstimos e realizar maiores investimentos. Ganha a empresa, ganha o trabalhador e ganha a cidade”, destacou.