Gustavo entrega certificado às famílias contempladas no Residencial Agenor Modesto

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, realizou na manhã desta sexta-feira, 29, a entrega dos certificados à uma parte das famílias contempladas com os apartamentos do Residencial Agenor Modesto I. O certificado confirma que elas estão aptas a receber as chaves do imóvel assim que as obras forem concluídas. Nesta primeira etapa, 44 famílias já aprovadas no processo seletivo receberam o certificado.

O evento foi realizado no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa e contou com a presença do prefeito Gustavo Mendanha, do secretário municipal de Habitação, Willian Panda, do vereador Zé Filho (PSDB) – presidente da Comissão de Habitação da Câmara Municipal -, e vereador Orlanes Maranhão (PSB).

Ao todo, 208 famílias serão contempladas com as moradias, por meio do Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. Desses, 125 são selecionadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia e 83 pela Agência Goiana de Habitação (AGEHAB).

“Estamos entregando hoje o certificado para famílias habilitadas a receberam as chaves do tão sonhado apartamento. Essa é consolidação de um sonho e que vai promover dignidade e felicidade as famílias contempladas. Tenho certeza que, com muita responsabilidade e transparência, iremos fazer muito mais para garantir as famílias carentes que necessitam de uma casa para morar”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Dos 125 sorteados pela gestão municipal, 44 já foram aprovados, 51 estão com dossiês pendentes, seis passam por análise, 19 foram reprovados e cinco aguardam atualização no cadastro do Bolsa Família validados.

O secretário de Habitação, Willian Panda, afirma que até dezembro as chaves serão entregues aos futuros moradores do Residencial Agenor Modesto. “Estamos entregando hoje os certificados para as primeiras 44 famílias que já foram aprovadas no Residencial de moradia popular. Depois será realizado o sorteio das unidades, a definição dos apartamentos e blocos de cada morador e a assinatura dos contratos. A previsão é que até o mês de dezembro as chaves sejam entregues aos beneficiados”, afirmou.

Clésia Santana Rodrigues conseguiu aprovação dos documentos e será contemplada com um dos apartamentos do Residencial Agenor Modesto. “Estou muito feliz em realizar o sonho da casa própria e só tenho a agradecer. Agora é receber o certificado de aprovação da Caixa e em breve pegar as chaves para fazer a mudança”, afirmou ela.

O presidente da Comissão de Habitação da Câmara Municipal, vereador Zé Filho (PSDB), parabenizou os contemplados. “O Residencial Agenor Modesto foi construído para abrigar muitas famílias carentes e a entrega dos certificados hoje é, aos poucos, a concretização de um sonho nosso também. Nós, vereadores, queremos que todas as famílias tenham um lugar digno para viver. E essa é a nossa defesa”, afirmou o parlamentar.

Assinatura de convênio

Na ocasião, a Prefeitura de Aparecida assinou contrato com o Instituto de Apoio a Gestão, Estudos, Pesquisas e Preservação Ambiental (Monâ), que será responsável pela gestão condominial e pelo Trabalho Técnico Social com as famílias contempladas. A organização ficará responsável, mediante contrato, em ações de mobilização e organização comunitária; educação sanitária, ambiental e patrimonial; além de encaminhamentos para o mercado de trabalho e geração de renda. Além disso, fará a gestão condominial e patrimonial.

“Faremos uma gestão qualificada, eficiente, com foco no convívio social, desenvolvimento de ações sociais, educação comunitária e ambiental. Mas também a parte administrativa do condomínio, como foco na prestação de serviço e trabalhos operacionais”, explicou a presidente do MONA, Maria Eugênia Guimarães.

O instituto venceu o pregão para o contrato de gestão condominial e para a elaboração e execução do Trabalho Técnico Social com os moradores do Residencial Agenor Modesto I. Os contratos terão duração de 12 meses a partir das assinaturas.

Residencial Agenor Modesto

Com 12,5 mil m² quadrados de área construída, o Residencial Agenor Modesto I possui 208 apartamentos verticais distribuídos em 13 torres com quatro apartamentos por andar. Cada apartamento possui área de 46 m², com dois quartos, um banheiro, sala, cozinha integrada, área de serviço e varanda. O condomínio conta com salão de eventos, churrasqueira, playground, quadra poliesportiva, garagem e área externa.

A construção recebeu investimentos do Governo de Goiás no valor de R$ 2,7 milhões. As moradias atenderão famílias na faixa 1 de renda, do antigo Programa Minha Casa, Minha Vida, substituído pelo Casa Verde e Amarela, com parcelas que variam de R$ 80 a R$ 270, em financiamento de 10 anos junto à Caixa. Além das parcelas do financiamento, o beneficiário deverá arcar com as despesas de condomínio.