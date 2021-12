Gustavo e Vilmarzinho abrem mutirão de obras e serviços na região do Jardim Olímpico

Com atendimentos diretos e gratuitos que beneficiarão mais de 50 mil moradores, edição do programa lançada nesta segunda (29) leva melhorias para 10 bairros da região Leste Foi iniciada nesta segunda-feira (29), na região do Jardim Olímpico, a 25ª edição do programa Prefeitura em Ação. Após uma pausa de 20 meses, por causa da pandemia de Covid-19, a iniciativa da Prefeitura de Aparecida volta a ocorrer para levar os serviços da administração para mais perto da população, com melhorias na infraestrutura dos bairros, ao longo desta semana, e atendimentos diretos à população, na sexta (3) e sábado (4). Trabalhadores fazem melhorias nos canteiros e praças da região Fotos: Claudivino Antunes Esta 25ª edição do Prefeitura em Ação foi lançada na manhã de hoje, no setor Santa Luzia, pelo prefeito Gustavo Mendanha e pelo vice-prefeito, Vilmar Mariano. Eles estiveram na Avenida Jataí com a W-5, ao lado de secretários municipais e vereadores, para dar o pontapé nos trabalhos dos cerca de 1.000 servidores que participam da ação na região. O mutirão prestará serviços aos moradores do Jardim Olímpico, Parque Flamboyant, Parque Trindade, Setor Tocantins, Parque São Jorge, Sítio Santa Luzia, Residencial Santa Luzia, Jardim dos Buritis, Jardim Pomares e outros. “Esse é um dos programas mais exitosos que temos na Prefeitura de Aparecida. Ele foi espelhado nos mutirões de Iris Rezende. E essa 25ª edição, depois da partida do Iris, relembra todo o trabalho que ele fez pelo estado de Goiás, pela capital e pela cidade de Aparecida de Goiânia”, explicou o prefeito Gustavo Mendanha. Prefeito Gustavo Mendanha lembrou que o programa foi inspirado nos mutirões de Iris Rezende – Foto: Claudivino Antunes O gestor ressaltou que, nesses mutirões, o próprio gabinete do prefeito é deslocado para atender a população nos bairros. “Me realizo estando próximo das pessoas; prefiro muito mais estar aqui, na rua, do que no gabinete, porque é bom receber a população, dialogar, ouvir as demandas e dar solução aos problemas”, disse o prefeito. Segundo a Secretaria Municipal de Ação Integrada, que coordena o Prefeitura em Ação, serão beneficiados mais de 50 mil moradores dos dez bairros contemplados nesta edição. Imediatamente após o lançamento desta edição, a Prefeitura de Aparecida começou a fazer dezenas de serviços essenciais nos bairros da região do Jardim Olímpico, como limpeza urbana, roçagem, remoção de entulhos, poda de árvores, revitalização da sinalização de trânsito, troca de lâmpadas, limpeza de bueiros, tapa-buraco e combate à dengue. Trabalho nos bairros conta com serviço de tapa-buraco e revitalização do asfalto – Foto: Claudivino Antunes “Além de melhorar muito a infraestrutura dos bairros, é uma ação que aproxima bastante os Poderes Executivo e Legislativo das pessoas”, lembrou o vice-prefeito Vilmar Mariano. O secretário de Ação Integrada, Vanilson Bueno, explicou que a decisão de retomar o Prefeitura em Ação veio após análise no Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 de Aparecida. Ele salientou que o comitê considerou o momento adequado para o retorno do programa, devido ao avanço da vacinação e redução dos indicadores da Covid. “A pandemia nos ensinou muita coisa, e agora vamos fazer um belo trabalho nessa região, com várias ações de desenvolvimento urbano, saúde, infraestrutura e muito mais”, sintetizou Vanilson. E Júlio Lemos, que é coordenador do Prefeitura de Ação, acrescentou que “toda a Prefeitura estará envolvida aqui, nesta semana, tomando todos os cuidados.” Máquinas já começaram a fazer roçagem do mato na região do Jardim Olímpico – Foto: Claudivino Antunes O aposentado Assis Francisco, do setor Santa Luzia, acompanhou hoje o lançamento do Prefeitura em Ação. E aprovou a iniciativa. “É uma facilidade para a pessoa chegar e receber tudo na porta, com a ação social, todas as secretarias vindo aqui e atendendo as pessoas. Assim, não precisa se deslocar, evita a pandemia, o ônibus lotado e tudo mais.” Alessandro Gandara, vigilante que mora no Setor Tocantins, foi outro espectador do lançamento desta edição do programa. “É um trabalho muito bom porque limpa a cidade, põe iluminação [pública] e cuida do setor, para ter um bairro mais seguro. Esses mutirões são muito importantes para Aparecida”, analisou o morador. Atendimentos Na sexta e sábado, dias 3 e 4 de dezembro, das 8h às 14h, mais de 120 tipos de atendimentos gratuitos serão oferecidos à população nas dependências da Escola Municipal Jardim Olímpico II, situada na Avenida X-60 com Rua X-24, no Setor Tocantins. A população terá acesso a exame oftalmológico, consulta odontológica, avaliação nutricional, emissão e atualização do Cartão SUS, aferição de pressão arterial e glicemia, orientação jurídica, encaminhamento ao mercado de trabalho através do Sistema Municipal de Emprego, inscrição para cursos de qualificação, emissão de Cartões PCD e Idoso. Os moradores também receberão orientações e cadastro para o microempreendedor (MEI), atualização do Cadastro Único, orientações para emissão de alvarás (obras e uso do solo), licenciamentos, atendimento da Defesa do Consumidor, cadastro para programa de moradia, agendamento de benefícios do INSS, etc. Também serão oferecidos corte de cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem. Além disso, no stand das secretarias de Educação, Cultura e Esporte as crianças poderão participar de atividades de pintura e artesanato, brincadeiras, jogos e atividades esportivas, com direito a pipoca e algodão doce. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará um trabalho de conscientização para preservação do Meio Ambiente. As equipes de Educação Ambiental vão recolher materiais recicláveis, eletrônicos e pilhas descartáveis no stand da secretaria e distribuir mudas nativas e frutíferas à população.