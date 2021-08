Gustavo e Minotauro acertam parceria para prática esportiva nas escolas municipais

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, recebeu na tarde desta terça-feira, 03, em seu gabinete, o ex-lutador das Artes Marciais Mistas (MMA), Antônio Rodrigo Nogueira (Minotauro). A visita teve como objetivo apresentar o projeto “Esporte Para Além das Fronteiras” que visa inserir a prática esportiva no ambiente escolar. O projeto, que é desenvolvido por Pedro Trengrouse e os irmãos Minotauro, Nogueira e Minotouro, também veteranos do MMA, busca, em consonância com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do Ministério da Educação (MEC), a aplicação das habilidades socioemocionais dos alunos, tornando a prática de esportes um dos pilares do ensino, como vivenciado pelos lutadores em suas experiências fora do Brasil, onde o esporte e o estudo andam juntos. “Vou estudar as diretrizes do projeto juntamente com o secretário de Educação para colocar em prática em nossas escolas. Aparecida possui políticas públicas consolidadas para o incentivo ao esporte, então, tudo que vem para somar e melhorar esse segmento é bem-vindo. Como educador físico sei o quanto é importante envolver a prática esportiva à atividade escolar. Esporte é disciplina e deve andar junto com a educação”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha que recebeu do ex-lutador o material informativo sobre o projeto e de presente um par de luvas de MMA. De acordo com Pedro Trengrouse, o projeto é desenvolvido para alunos do Ensino Médio e crianças de no mínimo 12 anos, pode ser aplicado em projetos esportivos da cidade e que envolvem as famílias. “Tem tudo a ver com Aparecida que é referência no quesito de incentivo ao esporte. Por isso fizemos questão de apresentar para o prefeito Gustavo”, disse o idealizador do projeto.

