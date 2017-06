Aparecida: Gustavo e Iris vistoriam obras e firmam parceria para realização de serviços urbanos

Prefeitos de Aparecida e Goiânia visitam obras no município

O prefeito Gustavo Mendanha ontem (22) a visita do prefeito de Goiânia, Íris Rezende. Marcando o início da parceria firmada entre os dois municípios para a intensificação dos serviços nas regiões que os dividem. O encontro aconteceu durante o “Aparecida Transparente”, evento voltado à capacitação de servidores. Onde foi apresentado o novo Portal da Transparência do município de Aparecida. Ambos os prefeitos visitaram mutirões que estão sendo realizados simultaneamente em regiões vizinhas dos dois municípios.

“É um grande prazer e um orgulho poder receber aqui em Aparecida o prefeito de Goiânia, Íris Rezende. Que é uma das maiores referências políticas da história de Goiás e do país. Este encontro, que será o primeiro de muitos, demonstra, ao mesmo tempo, uma macro visão sobre problemas metropolitanos. Visão que temos em conjunto e também uma visão mais de perto e mais sensível sobre problemas cotidianos da população. Problema comum de bairros que se avizinham e que muitas vezes acabavam sendo esquecidos. Com isso colocamos um verdadeiro fim ao problema do “nem Goiânia e nem Aparecida” e isso é bom para todos” – pontua Gustavo Mendanha.

Do lado de Aparecida está sendo realizado o “Prefeitura em Ação”. Operação que tem como primeira etapa o setor Santa Luzia e demais bairros da Região Leste. E que tem como objetivo melhorar o aspecto de ruas e praças do município com ações de limpeza e melhorias na infraestrutura de toda a cidade. Tudo isso com a participação de todas as secretarias da gestão. Os serviços vão desde a podas de árvores, à retirada de entulhos, roçada das vias urbanas, praças entre outros.

Parceria

“Tanto eu quanto o prefeito Gustavo Mendanha trabalhamos com um só espírito. A busca do bem público realizando o trabalho em que as nossas comunidades se sintam realmente gratificadas. Para isso hoje estamos trabalhando em dois mutirões conjuntos, emendando esforços com todos os órgãos municipais que estão instalados e funcionarão tanto no sábado quanto no domingo. É assim de mãos dadas que estamos realizando este trabalho em conjunto para fazer dos nossos munícipes pessoas cada vez mais realizadas”. Completou o prefeito de Goiânia, Íris Rezende. Que aproveitou para convidar a população das duas cidade para a apresentação cultural da Orquestra Sinfônica que será realizado no próximo sábado (25).

Goiania

Do lado de Goiânia, a ação recebe nome de “Grande Mutirão da Prefeitura” e acontece esta semana no setor Parque Atheneu, que fica na Região Sul da capital. Após o encontro inicial ambos os prefeitos e secretariados seguiram em uma van para visitar algumas obras e ações pelas duas cidades. A vistoria começou em Goiânia, no obra de duplicação da Avenida Engler. Que passa na porta da unidade da Pontifícia Universidade Católica (PUC) da região. Logo em seguida a comitiva visitou o mutirão que está sendo realizado no bairro.

Aparecida

Do lado de Aparecida, Gustavo Mendanha e Íris Rezende visitaram as instalações da Unidade de Pronto atendimento (UPA) Geraldo Magela. A unidade fica no setor Parque Flamboyant, cujas obras já foram totalmente concluídas e que será inaugurada em 30 de junho. “O prefeito Maguito Vilela construiu , nós equipamos. No próximo dia 30 iremos inaugurar a UPA Geral Magela Padeiro junto com esse nosso grande líder Iris Rezende Machado”. Explica Gustavo.

Após a visita à unidade de saúde Gustavo Mendanha levou o prefeito de Goiânia para conhecer uma das unidades do projeto de maior orgulho do município de Aparecida. O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) Orlando Alves Carneiro. Construído pelo ex-prefeito Maguito Vilela. O projeto leva o nome do irmão do prefeito de Goiânia e ex-governador Iris Rezende, que foi um dos pioneiros da região. Responsável por importante projetos desenvolvidos não apenas no bairros como em todo o município de Aparecida de Goiânia. “Tínhamos um ambiente formidável de trabalho com Maguito Vilela. Tenho certeza que teremos parcerias muito importantes agora com o prefeito Gustavo Mendanha”. Pontua Íris Rezende.

Após o encontro com o prefeito de Goiânia, Gustavo Mendanha aproveitou para fazer uma vistoria na obra do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). O centro é para atletas de alta performance que está em construção no Parque Trindade, que faz divisa com Goiânia.