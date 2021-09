Gustavo deve oficializar esta semana a sua desfiliação do MDB

Prefeito que é filiado ao partido a mais de 20 anos diz que não há motivo para festa e que decisão de deixar a legenda se deve à sua discordância na decisão do partido de apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado (DEM) Sem festa, apenas com um ato formal, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha deve encaminhar ofício ao Diretório Estadual do MDB anunciando a sua desfiliação da legenda. " Esclareço que ainda não me desfilei do MDB, o que deve ocorrer, infelizmente, na próxima semana, e só vou definir a nova filiação partidária após ouvir todos que desejam construir um projeto de governo inovador, moderno e alternativo ao atual governo estadual", pontuou Gustavo. Filiado a mais de 20 anos no partido, Gustavo deixa a legenda após discordar da decisão dos dirigentes, especialmente do ex-deputado Daniel Vilela, que trabalhou para que o MDB integre a chapa de apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado. Nas eleições de 2018, Gustavo Mendanha apoiou a candidatura de Daniel Vilela ao governo do Estado contra Ronaldo Caiado. Em 2020, chegou a licenciar-se da prefeitura de Aparecida de Goiânia por 20 dias para reforçar a campanha de Maguito Vilela à prefeitura de Goiânia, logo após a internação deste pela covid-19. Gustavo sempre defendeu que o MDB apresente candidato nas eleições majoritárias, seja para prefeito ou governo do Estado, por entender que o partido é a maior legenda de oposição em Goiás e tem feito o debate político desde 1982, sem nunca ficar sem ter candidato nas eleições estaduais. "Quando foi preciso Iris Rezende deixou a prefeitura de Goiânia para ser candidato ao governo de Goiás e Maguito Vilela sempre apresentou seu nome para que a legenda pudesse apresentar suas ideias e defender melhorias para a população goiana", enfatiza Gustavo. Por meio das redes sociais, Gustavo Mendanha disse que não tem uma data para filiação em outra legenda: Para definir em qual partido vou me filiar, diferente da forma que fizeram a aliança MDB e DEM, sem respeitar a democracia, eu como oposição a esse governo autoritário, vou dialogar com os líderes políticos e, sobretudo, com a sociedade. Ouvindo todos os segmentos", disse Gustavo via twitter. Neste final de semana Gustavo Mendanha foi recebido por lideranças políticas da Região Norte de Goiás. O prefeito de Aparecida de Goiânia teve encontro com vereadores e prefeitos das cidades de São Miguel do Araguaia, Mundo Novo, Novo Brasil, Amaralina, Mara Rosa, Uruaçu, Porangatu, Goianésia, Minaçu, Trombas, Formoso, Montividiu do Norte entre outros municípios. Gustavo Mendanha recebeu elogios pela gestão inovadora que realiza em Aparecida de Goiânia e foi incentivado apresentar seu nome como opção para o governo de Goiás. Gustavo tem dito que quer contribuir para a discussão dos rumos de Goiás e que um projeto alternativo a Ronaldo Caiado deve ser apresentado até o momento de formação das chapas eleitorais no ano que vem.