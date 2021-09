Gustavo destaca política de proteção de dados da prefeitura de Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, participou de uma conferência sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Realizado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) em parceria com o Sebrae/RJ o evento teve como objetivo discutir ao tratamento de dados pessoais na administração pública, ou seja, as aplicações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A conferência virtual contou com a participação de gestores públicos, agentes de desenvolvimento, procuradores, controle interno, equipes de TI e comunicação e interessados no tema. Gustavo Mendanha representou a FNP na conferência e, durante apresentação, destacou o investimento tecnológico que tem sido concretizado em Aparecida e que, segundo ele, visa otimizar a gestão pública. “Em 2008 existia uma Aparecida com muitos problemas urbanos e a participação do município no G100 ajudou muito nossa cidade. Conseguimos avançar na saúde primária, com a construção de UBS e do Hospital Municipal. Aparecida cresceu e, de fato, a FNP e o Sebrae foram de suma importância na consolidação de políticas públicas para fomentar o desenvolvimento das cidades”, sublinhou. O prefeito destacou, na oportunidade, que Aparecida está ganhando investimentos em infraestrutura tecnologia com foco na promoção da cidadania e no desenvolvimento social. “Colocamos mais de 720 km de fibra óptica na cidade, um sistema de videomonitoramento e um moderno Data Center, que armazena todas as informações e dados da prefeitura. Além disso, criamos uma política de desburocratização para abertura de novas empresas e reformulação do código tributário. Enfim, essas e outras transformações ajudaram a mudar o quadro econômico e social de Aparecida”. A conferência contou com palestra ministrada pela consultora Kelly Santoro. Ela é membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB/DF e consultora do Sebrae, no Rio de Janeiro. Durante apresentação, Santoro destacou que, aos municípios, “é importante as boas práticas de governança, segurança no compartilhamento de dados e uma boa gestão informações. É necessário que os municípios comecem a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, como foco na proteção informações e dados do contribuinte”, concluiu.