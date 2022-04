Gustavo defende união da oposição e diz que saúde será prioridade de sua campanha ao governo

Prefeito anunciou hoje que deixa a administração, que será assumida pelo vice-prefeito Vilmar Mariano, para ser candidato ao governo de Goiás

Durante café da manhã com jornalistas na Cidade Administrativa, o prefeito Gustavo Mendanha confirmou a decisão de renunciar à administração para ser candidato ao governo de Goiás. "A partir de hoje, às 18 horas, estarei livre para percorrer todas as cidades de Goiás e dialogar sobre o nosso projeto de governo com lideranças políticas, com o povo humilde, empresários, religiosos e produtores rurais", salienta.

Gustavo fez um balanço de seus seis anos à frente de Aparecida de Goiânia e disse do desafio de substituir o saudoso prefeito Maguito Vilela (MDB). "Era preciso fazer mais e melhor. Muitos duvidavam, mas posso dizer sem falsa modéstia, que conseguimos manter o ritmo e trazer inovações positivas, dando dignidade ao povo aparecidense", frisa.

O Patriotas foi o partido escolhido por Gustavo Mendanha para o desafio de concorrer ao governo do Estado. Já há negociações com outras siglas como o DC (Democracia Cristã), do empresário Alexandre Magalhães e o PTC, presidido pelo deputado estadual Cláudio Meirelles. Mendanha esclarece que o Patriotas está neutro em relação à disputa presidencial, e que vai respeitar a decisão do partido, aproveitando esta condição para conversar com lideranças de outras agremiações que tem candidatos definidos ao Palácio do Planalto.

Sobre seu programa de governo, Gustavo Mendanha enalteceu os cuidados com a área de saúde, lembrando que Aparecida de Goiânia deu uma resposta rápida e positiva à população durante a pandemia, mantendo empregos e ampliando os gastos com testagem, aumento do número de UTI´s, ampliação e reforma de postos de saúde e UBS´s, além de uma forte campanha em favor da vacinação e do uso de máscaras.

"Ainda estamos vivendo uma pandemia e as pessoas sofrem todos os efeitos da covid, sejam físicos ou psicológicos, e temos que tratar o cidadão com dignidade. Outra prioridade é a geração de emprego e renda. Eu ando todo o Estado de Goiás e sonho em ver aquilo que fizemos em Aparecida ser realizado no Entorno de Brasília, no Norte, no Nordeste que são regiões que não tiveram atenção do governo estadual nestes últimos anos. Vamos investir também em infraestrutura, no servidor público e vamos valorizar a Educação, olhando com carinho para a UEG que está sendo sucateada neste governo", esclarece.

Mendanha vai se filiar ao Patriota na manhã do próximo sábado (2), e a partir daí inicia as conversas com outras legendas. “No dia 2 de abril zera todo o processo. Vamos conversar. Obviamente temos já quatro ou cinco candidaturas postas. A partir do dia 2 vamos começar a dialogar com outros partidos para que possamos construir uma grande frente de oposição em Goiás”, afirma.

Gustavo Mendanha confia que fará ampla aliança e defende a união da oposição para derrotar o projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado. "Temos agora que analisar com tranquilidade o quadro político. Passando este momento de filiação vamos dialogar e buscar o entendimento. Uma coisa podem ter certeza, vamos atrair muitas siglas, vamos conversar com muitos partidos e vamos construir um projeto viável para Goiás", resume.