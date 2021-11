Gustavo busca investidores estrangeiros para Aparecida de Goiânia

Prefeito participa, pela Frente Nacional de Prefeitos, do Smart City Expo World Congress, o maior congresso do mundo no setor de cidades inteligentes

A atuação do prefeito Gustavo Mendanha enquanto membro da comitiva da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) no evento Smart City Expo World Congress foi marcada, nesta segunda-feira (15), pela apresentação feita por ele a investidores estrangeiros. Neste primeiro dia do congresso, o gestor detalhou para empresários de várias nacionalidades as potencialidades econômicas, geográficas e logísticas de Aparecida.

Gustavo Mendanha contextualizou o crescimento da cidade nos últimos anos e mencionou que Aparecida conta hoje com sete polos industriais e empresariais. O prefeito citou que, com incentivos feitos pela gestão municipal, o número de empresas ativas em Aparecida saltou de 6 mil, em 2008, para quase 60 mil neste ano.

“A cidade foi se industrializando por conta dos investimentos feitos em mobilidade, educação, saúde e urbanização. Por isso, o município de Aparecida vem experimentando um crescimento econômico gigantesco”, explicou Gustavo Mendanha.

O prefeito citou que, nos últimos dez anos, a administração tem investido em novas obras e ações na cidade, em média, 16% da arrecadação do município. E acrescentou que, entre 2010 e 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) de Aparecida expandiu 16,7%.

“Geograficamente, estamos no centro do país. Isso facilita muito para que vocês, investidores, possam levar suas indústrias para Aparecida e de lá escoar a produção para as diversas regiões do nosso Brasil”, completou o prefeito Gustavo. Ele ressaltou que, com 601 mil habitantes, Aparecida é a segunda maior cidade do estado de Goiás.

O gestor ainda lembrou de sua primeira participação no congresso mundial de cidades inteligentes. “Em 2016, já como prefeito eleito, eu tive o privilégio de estar aqui acompanhando o ex-prefeito e ex-vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos, Maguito Vilela”, declarou o prefeito de Aparecida.

Gustavo disse que, na ocasião, ele já conhecia o conceito de Smart City, e viu no evento várias soluções inteligentes para transformar a vida dos aparecidenses. “Depois disso, quando assumi a Prefeitura de Aparecida, em 2017, destinei R$ 57 milhões do orçamento para implantar o programa Cidade Inteligente, que possui mais de 27 projetos em andamento. Dotamos a cidade com mais de 700 quilômetros de fibra óptica, data center próprio e mais de 3 mil câmeras de videomonitoramento com inteligência artificial, o que tornou a cidade extremamente atrativa”, acrescentou ele.

Ainda nesta segunda-feira, o prefeito Gustavo Mendanha presenteou o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha, Javier Mirallas, e o diretor-executivo daquela instituição, Francisco Arbós, com o portfólio de Aparecida. O material gráfico, que foi entregue também ao prefeito de Campina Grande (PB), Bruno Cunha Lima, contém o perfil socioeconômico e informações detalhadas do município de Aparecida.

Prefeito Gustavo Mendanha entrega portfólio de Aparecida a seu contraparte de Campina Grande (PB), Bruno Cunha Lima – Foto: Divulgação

Delegação da Frente Nacional de Prefeitos

O prefeito Gustavo Mendanha participa do Smart City Expo World Congress, em Barcelona, integrando a comitiva da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), da qual é vice-presidente de Tecnologias Aplicadas para Segurança. Além de Gustavo, a missão da FNP representando os prefeitos e prefeitas de todo o país conta com mais 17 gestores municipais, entre eles, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP).

Considerado o maior evento do mundo para apresentação de inovações e boas práticas de cidades inteligentes, o Smart City Expo World Congress reúne lideranças e especialistas renomados do segmento de cidades inteligentes. Nesta terça-feira (16), o prefeito Gustavo Mendanha e demais membros da missão da FNP participam, além do congresso, de um jantar institucional oferecido pela prefeita de Barcelona, Ada Colau. A programação do Smart City Expo World Congress segue até a próxima sexta-feira (19).