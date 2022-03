Gustavo assina autorização para reforma da Escola Municipal O Pequenino

Instituição existe há 32 anos e foi onde o prefeito Gustavo Mendanha deu seus primeiros passos na vida escolar O prefeito Gustavo Mendanha assinou a Ordem de Serviços de reforma e manutenção da Escola Municipal O Pequenino. Localizada no Centro de Aparecida, a unidade receberá benefícios na ordem de meio milhão de reais, destinados pelo Tesouro Municipal por meio do Programa Cuidar de Nossa Escola é Dever de Todos que já beneficiou 96 unidades escolares entre reformas completas e semi-reformas. Fundada em 28 de novembro de 1989, ao longo dos 32 anos de existência, a escola O Pequenino tornou-se uma das referências na oferta do Ensino Fundamental. A instituição já teria contribuído com a formação de quase 20 mil alunos, parte deles filhos de famílias tradicionais que moram nas imediações e no Centro Histórico de Aparecida. A instituição foi, inclusive, o local onde prefeito Gustavo Mendanha iniciou seus passos na vida escolar, cursando as séries iniciais. Durante a assinatura da Ordem de Serviços, o prefeito Gustavo Mendanha chegou a se emocionar ao relembrar os tempos em que estudou no local e destacou a importância da instituição para ele e para as famílias que moram na região do Centro e dos setores adjacentes que têm, na unidade, uma referência de ensino público de qualidade. “A escola O Pequenino me deu a base do que sou hoje, pois foi aqui que aprendi importantes lições sobre sociedade, amizade e solidariedade, de modo que não poderia deixar o governo sem assinar uma Ordem de Serviços visando melhorias para que a instituição possa continuar sua história de significativos serviços prestados a nossa população”, enfatizou. A atual diretora da escola O Pequenino é Maria da Glória de Oliveira Ferreira. Tratada pelos membros da comunidade escolar apenas como Tia Glória, ela foi a primeira professora do gestor municipal, sobre quem guarda lembranças das características da criança tranquila e tímida que por ali passou nos anos iniciais da década de 90. “Quando a gente vê um aluno na sala, a gente cria expectativas, mas não imagina que carreira ele irá seguir. Jamais a gente pensaria que ele escolheria essa profissão, mas ele se desenvolveu, venceu a timidez e se tornou o grande prefeito que é hoje, razão de orgulho para nossa escola”, frisou a professora. A última reforma feita na unidade escolar aconteceu em 2010, na gestão do prefeito Maguito Vilela. Para contribuir para o bom andamento das aulas, entre outros serviços, a Prefeitura pretende fazer a revisão completa do telhado; da parte de contenção e escoamento das águas pluviais; revisão dos sistemas elétrico e hidrossanitário, além da pintura geral, reposição de itens danificados e adequações prediais para contemplar as normas de segurança. “Nossa gratidão ao prefeito Gustavo Mendanha, que tem sido sensível às causas da Educação e que, em todos esses anos à frente da Prefeitura executou inúmeras ações para melhorar a qualidade do ensino público em nossa cidade”, comentou o secretário da pasta, professor Divino Gustavo. As alunas do 5º ano fizeram ainda uma apresentação artística para mostrarem o quanto estavam felizes com o início da reforma na unidade. “Nós quisemos mostrar nossa felicidade e agradecer pela reforma dançando”, disse uma das estudantes. Os estudantes receberam ainda mochilas escolares. Programa de reformas O Programa Cuidar da Nossa Escola é Dever de Todos foi lançado em novembro de 2019 com o objetivo de promover serviços de reforma e manutenção das escolas e CMEIs da Rede Municipal de Educação. De lá para cá, o programa já levou o benefício para as 96 unidades escolares, incluindo serviços menores e as 26 reformas completas. Representando a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, esteve presente na solenidade o vereador Isaac Martins (PL). “Uma escola com boa estrutura valoriza o servidor e também proporciona melhor qualidade no ensino e na aprendizagem. A secretaria de Educação está de parabéns por executar este programa que tem melhorado nossas escolas e cmeis”, comentou o vereador.