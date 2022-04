Gustavo anuncia filiação ao Patriota

Partido tem como representantes em Goiás o ex-governador Alcides Rodrigues e o ex-secretário de Fazenda Jorcelino Braga O prefeito Gustavo Mendanha definiu seu destino político, o Patriota será a agremiação política que ele escolheu para disputa da sucessão estadual. O Patriota (antigo PTN) elegeu nas eleições de 2018 o senador Jorge Kajuru, o deputado federal Alcides Rodrigues e os deputados estaduais Major Araújo e Amauri Ribeiro. Entre os prefeitos da legenda o destaque é para João alberto Rodrigues, reeleito em Santa Helena. Gustavo inicia nesta quinta-feira, 31, sua desincompatibilização da prefeitura. Ele faz café da manhã com jornalistas, as 7h30, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela, 1º andar e as 17h30, 17h30, no ocorrerá a transmissão do cargo do para o vice-prefeito Vilmar Mariano, que ficará à frente da gestão do município até 2024. Desta forma, Gustavo cumpre o que determina a legislação eleitoral e fica livre para concorrer às eleições de outubro de 2022.