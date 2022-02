Guarda Civil prende 3 suspeitos de furto

No final de semana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia prendeu três homens envolvidos no furto de tijolos em uma construção no Parque das Nações. Os suspeitos foram presos após o dono do material de construção denunciar o furto, inclusive, com imagens de uma câmera do circuito de segurança de um vizinho. Após a denúncia, equipes da GCM intensificaram o patrulhamento na região e no sábado,22, prenderam três homens que estava em um Onix branco com uma carretinha carregada de tijolos. Durante a abordagem, eles confessaram o furto. “Recebemos a denúncia do furto de tijolos em uma obra. Com a característica do veículo e dos suspeitos, intensificamos o patrulhamento e no sábado flagramos os três homens em um carro com as mesmas características que puxava uma carretinha com cerca de 700 tijolos. Foi feita abordagem e eles confessaram o crime”, disse o comandante da GCM, Weber Júnior, sobre a ocorrência. Os suspeitos, que foram presos em flagrante, e a carga de tijolos foram encaminhados para o 4º Distrito Policial.