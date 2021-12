Guarda Civil desarticula quadrilha e apreende 16 aparelhos celulares

A Guarda Civil de Aparecida de Goiânia (GCM) desarticulou na segunda-feira (06) um grupo criminoso que furtou celulares em uma festa, na noite de ontem, na Capital. A operação contou com o apoio de uma equipe do Batalhão de Choque e agentes de trânsito da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SMTA). A GCM e Trânsito são vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública, criada pela atual gestão. Uma mulher que passava pelas imediações da Prefeitura de Aparecida avistou na rua uma blusa preta embrulhada com celulares tocando e acionou a equipe de moto da Guarda Civil, que estava na praça da Cidade Administrativa. A equipe se deslocou até o local e encontrou 5 aparelhos celulares. Segundo o comandante da Guarda Civil, inspetor Weber Júnior, viaturas foram acionadas para o patrulhamento na região, avistaram um carro com duas pessoas em atitudes suspeitas, fizeram buscas pelo veículo e encontraram outros 11 celulares. Os guardas civis foram informados que eles estavam hospedados em um hotel, no Residencial Village Garavelo. Ao se deslocar para o local duas pessoas, sendo uma mulher, também foram presas. O grupo veio da Capital Federal para participar da festa “Baile da Santinha”, na noite de ontem (05), em Goiânia, onde praticaram os furtos. Segundo Weber Júnior, um total de 16 aparelhos celulares foram recuperados e os criminosos encaminhados para a Central de Flagrantes (4º DP), no setor Garavelo, para prestarem depoimento à autoridade policial. “A quadrilha veio para praticar crimes na Região Metropolitana e, por meio de denúncia, a Guarda Civil logrou êxito nessa operação e prendeu os quatro indivíduos. Os criminosos planejavam voltar para Brasília quando foram pegos. Todos os celulares recuperados são produto de furto”, afirmou Weber.