Governo inaugura o Batalhão Serra das Areias

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, na quarta-feira (14/07), as novas instalações do 45° Batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás – Serra das Areias (45° BPM) e entregou 36 viaturas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar, em Aparecida de Goiânia. O 45° BPM passa a funcionar na avenida Liberdade, Jardim Buriti Sereno, no prédio onde, antes, estava estabelecida a 46ª Companhia Independente de Polícia Militar (46ª CIPM), antigo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) de Aparecida de Goiânia. O espaço passou por obras de adaptação e revitalização, iniciadas em outubro de 2020 e finalizadas em julho deste ano. Os recursos dos reparos são oriundos do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado de Goiás (Freap), e contou com o apoio dos próprios militares que servem na unidade. “O Batalhão Serra das Areias dará muito mais capacidade de ação às tropas, além de ampliar a segurança da nossa Aparecida de Goiânia”, disse o governador Ronaldo Caiado. Segundo ele, como resultado do ofício de cada agente de segurança, o município “cada vez mais respira liberdade, segurança e respeito ao cidadão”. Em discurso, o vice-governador Lincoln Tejota ressaltou que o Estado atua para promover melhorias na segurança pública. “Desde o começo do mandato nós estamos buscando fortalecer, de forma inteligente, as forças policiais. Eu quero aqui render as minhas homenagens e reconhecimento, e dizer da satisfação de, ao lado desse grande governador, ser vice-governador da melhor força de segurança do país”, destacou. Durante a solenidade, o governador reconheceu os serviços prestados pelos militares que atuaram voluntariamente na requalificação do prédio inaugurado. “Ver esse gesto de solidariedade é o que mais me encanta. Goiás hoje sente-se orgulhoso da Polícia Militar. Esse é o bom exemplo que estamos dando ao Estado e ao Brasil”, reconheceu. Caiado foi homenageado pelo Batalhão Serra das Areias e também pelo 2º Comando Regional de Polícia Militar, com entrega de placa e vestimentas alusivas à corporação. Responsável pelo atendimento de 47 bairros, da região Oeste da cidade e do contorno Sul da Região Metropolitana de Goiânia, o 45° BPM abrange, aproximadamente, 150 mil habitantes de forma direta. O comandante-geral da PM, coronel Renato Brum, destacou que as novas instalações atendem à região mais densa de Aparecida de Goiânia e promovem qualificação para receber o efetivo policial. “Estamos fazendo várias mudanças estratégicas, de forma operacional, para melhorar as condições de trabalho do nosso policial militar e, principalmente, entregar à população a segurança de excelência”, disse. Coronel Brum também destacou o empenho da tropa pela redução nos índices criminais no Estado, “em especial, na região metropolitana sul, em Aparecida de Goiânia”. Mobilidade Durante a inauguração, o governo estadual entregou 36 novas viaturas ao 2º Comando Regional de Polícia Militar. Os 34 carros Renault Duster e as duas caminhonetes Chevrolet S-10 fazem parte da renovação da frota. As novas viaturas contam com comunicação 100% digital, plotagem e adequação às necessidades atuais do serviço preventivo ostensivo de segurança. “Ao melhorar a condição de trabalho e profissionalizar cada vez mais os nossos policiais, retribuímos o que a polícia de Goiás tem feito”, afirmou o governador Caiado ao citar os recursos entregues ao efetivo das forças de segurança. O deputado estadual Henrique César também destacou os avanços na segurança pública. “A sensação hoje é de extrema segurança”, afirmou. Para o deputado estadual Júlio Pina, os serviços prestados ao Estado de Goiás são destaque não apenas na área da segurança, mas em todos os setores de atuação do governo. “Os resultados que já aparecem, estão à vista”, declarou. Histórico A história do novo batalhão começou em 2000, ainda com o nome de Companhia Independente. Aquartelada no Setor Garavelo à época, foi transferida para o Jardim Tiradentes antes de chegar até a sede atual, no Jardim Buriti Sereno Garden, maior bairro em extensão de Aparecida de Goiânia. Em 2010, o espaço foi batizado como Quartel Serra das Areias, em homenagem às condições geográficas e de relevo da região onde se encontra, próximo à Serra das Areias, principal reserva ambiental do município. A proposição da criação do 45° BPM surgiu em 2019 por meio do comandante geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, coronel Renato Brum dos Santos. No ano seguinte, o governador Ronaldo Caiado sancionou lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) visando seu estabelecimento e deu ao local a designação de Batalhão Serra das Areias. Hoje, o espaço conta com 4 mil metros quadrados e reúne condições de, além de atender ao público, sediar eventos civis, militares e reuniões operacionais. A policial militar sargento Janaína Alves Pereira foi uma das homenageadas na solenidade e falou sobre a conquista do novo espaço. “É uma sede ampla e bem centralizada. É um local excelente”, declarou.

