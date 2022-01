Governo adia mutirão em Aparecida

O governador Ronaldo Caiado anunciou em suas redes sociais, neste sábado (08/01), o adiamento da 3ª edição do Mutirão Governo de Goiás, que seria realizada nos dias 15 e 16 de janeiro, em Aparecida de Goiânia. A decisão, segundo o governador, foi tomada devido a previsão de fortes chuvas e do aumento de casos de influenza e Covid-19. De acordo com Caiado, a estrutura do mutirão é móvel e requer cuidados com chuvas fortes e ventos. O governador enalteceu ainda a vacinação da população que tem ajudado a evitar casos graves, internações e óbitos mesmo com o aumento no número de casos. Ainda não há data definida para a realização da 3ª edição do Mutirão Governo de Goiás, em Aparecida de Goiânia.