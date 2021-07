Governadores cobram agilidade na entrega de vacinas aos Estados

Em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na terça-feira (13), governos de 23 estados e do Distrito Federal cobraram do governo federal maior agilidade na entrega de vacinas contra a covid-19 e a elaboração de uma estratégia de vacinação de adolescentes e de antecipação da segunda dose de vacinas cujo intervalo entre a primeira e a segunda aplicação é de três meses. O principal objetivo dos gestores estaduais é garantir que toda a população acima de 18 anos seja imunizada até outubro. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, que é o coordenador da temática de vacina e enfrentamento à Covid-19 no Fórum Nacional de Governadores, o principal resultado do encontro foi a apresentação de um cronograma de entregas de vacinas a ser cumprido pelo ministério. “Foi apresentado um cronograma que prevê, no mês de julho, a entrega de 41 milhões de doses, e, nos meses de agosto e setembro, mais 134 milhões de doses. E também o detalhamento semanal, que vai permitir um melhor planejamento e uma previsão para outubro”, disse Dias, único representante estadual que participou presencialmente do encontro — os demais se juntaram à reunião de forma remota (veja a lista de presentes abaixo). Os gestores também cobraram a garantia do Ministério junto aos estados e municípios de uma revisão em relação à proporção da população e a entrega dos imunizantes. Outro ponto discutido foi a antecipação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, a fim de conter novas variantes do coronavírus. “Acertamos encaminhar, formalmente, ao Plano Nacional de Imunizaçãoe à Comissão Intergestora Tripartite, a decisão em relação à antecipação da segunda dose, bem como de quais vacinas será possível antecipar a segunda dose”, informou Dias. Sobre a vacinação para adolescentes, os estados cobraram uma estratégia nacional para vacinação das pessoas abaixo de 18 anos com comorbidades e um protocolo nacional para o retorno às atividades escolares. “Caberá ao Plano Nacional de Imunização fazer uma regra nacional para vacinar as pessoas menores de 18 anos. Da mesma forma, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, e integrado aos estados e municípios, vai estabelecer eixos para o retorno às aulas, sobre quando deveremos retornar e como se dará esse processo. Ficou acertado que, em situações específicas, dependendo do índice de transmissibilidade, haverá liberdade para adotar medidas que priorizem a saúde”, disse Wellington Dias. Participantes da reunião com o Ministério da Saúde PRESENCIAL 1) Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

2) Governador do Piauí e Coordenador da temática vacinação contra Covid-19, Wellington Dias VIDEOCONFERÊNCIA 1) Secretária Interina de Saúde do Estado do Acre, Muana Araújo

2) Governador de Alagoas, Renan Filho

3) Governador do Amapá, Waldez Góes

4) Secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas

5) Governador do Ceará, Camilo Santana

6) Governador em exercício do Distrito Federal, Paco Britto

7) Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

8) Governador de Goiás, Ronaldo Caiado

9) Governador do Maranhão, Flávio Dino

10) Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes

11) Secretário de saúde do Estado do MS, Dr. Geraldo Resende

12) Secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti

13) Governador do Pará, Helder Barbalho

14) Governador da Paraíba, João Azevêdo

15) Governador do Paraná, Ratinho Junior

16) Secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe

17) Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra

18) Vice-Governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior

19) Governador de Rondônia, Marcos Rocha, e Secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo

20) Secretário de Saúde de Roraima, Airton Cascavel

21) Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e Secretário de Saúde de Santa Catarina, Dr. André Motta

22) Secretário de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorinchteyn

23) Secretário de Saúde do Tocantins, Edgar Tollini Da Redação, com Governo do Piauí

