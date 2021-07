Goiás recebe nesta semana 386.460 doses de vacinas

Na próxima terça-feira (27), serão 34.600 imunizantes da AstraZeneca e 120.200 vacinas Coronavac. O próximo carregamento chega ao Estado na quarta-feira (28), com 159.120 doses da AstraZeneca e 72.540 da Pfizer. O anúncio das vacinas foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) nas suas redes sociais.

Apesar de certa redução no ritmo de casos nos últimos dias, o país praticamente atingiu neste domingo (25) a marca de 550 mil mortes em consequência da covid-19. E o total de infectados pelo coronavírus se aproxima dos 20 milhões.

Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com mais 476 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, o número total de mortes agora é de 549.924. Já os casos registrados chegam a 19.688.663, com acréscimo de 18.129. Na semana encerrada hoje, a média móvel de casos/dia foi para 44.584, ante 40.948 no domingo anterior (18). Há um mês, essa média era de 77.265. Já a média móvel de óbitos ficou em 1.101 por dia (1.247 há uma semana). Ainda segundo o Conass, o pico foi registrado em 1º de abril: 3.117.

Vacinação interrompida

De acordo com o portal G1, Belém e Salvador suspenderam a aplicação da primeira e da segunda dose. Outras seis (Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Rio de Janeiro) interromperam a primeira, por falta de imunizantes.

Assim, na capital paraense, a vacinação deverá ser retomada apenas na próxima quarta-feira (28). Por sua vez, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), informou hoje em rede social que o estado receberá 493.750 doses nesta semana, entre AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac.

Também no domingo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que a vacinação para pessoas de 28 anos, prevista para quinta e sexta próximas (29 e 30), não está confirmada. Já a aplicação de doses para moradores de 29 anos será realizada na terça e quarta (27 e 28).

Ontem, o Brasil chegou a 95,2 milhões de vacinados com pelo menos uma dose, 45% da população. São 37,4 milhões com duas doses, pouco menos de 18% do total de habitantes. Com informações da RBA



Na próxima terça-feira (27), serão 34.600 imunizantes da AstraZeneca e 120.200 vacinas Coronavac. O próximo carregamento chega ao Estado na quarta-feira (28), com 159.120 doses da AstraZeneca e 72.540 da Pfizer. O anúncio das vacinas foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) nas suas redes sociais.

Apesar de certa redução no ritmo de casos nos últimos dias, o país praticamente atingiu neste domingo (25) a marca de 550 mil mortes em consequência da covid-19. E o total de infectados pelo coronavírus se aproxima dos 20 milhões.

Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com mais 476 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, o número total de mortes agora é de 549.924. Já os casos registrados chegam a 19.688.663, com acréscimo de 18.129. Na semana encerrada hoje, a média móvel de casos/dia foi para 44.584, ante 40.948 no domingo anterior (18). Há um mês, essa média era de 77.265. Já a média móvel de óbitos ficou em 1.101 por dia (1.247 há uma semana). Ainda segundo o Conass, o pico foi registrado em 1º de abril: 3.117.

Vacinação interrompida

De acordo com o portal G1, Belém e Salvador suspenderam a aplicação da primeira e da segunda dose. Outras seis (Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Rio de Janeiro) interromperam a primeira, por falta de imunizantes.

Assim, na capital paraense, a vacinação deverá ser retomada apenas na próxima quarta-feira (28). Por sua vez, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), informou hoje em rede social que o estado receberá 493.750 doses nesta semana, entre AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac.

Também no domingo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que a vacinação para pessoas de 28 anos, prevista para quinta e sexta próximas (29 e 30), não está confirmada. Já a aplicação de doses para moradores de 29 anos será realizada na terça e quarta (27 e 28).

Ontem, o Brasil chegou a 95,2 milhões de vacinados com pelo menos uma dose, 45% da população. São 37,4 milhões com duas doses, pouco menos de 18% do total de habitantes. Com informações da RBA