Goiás perde para o Vasco e Barroca deixa de ser técnico do Atlético Goianiense

No jogo que marcou o seu reencontro com sua apaixonada torcida, o Vasco derrotou o Goiás por 2 a 0 no estádio de São Januário, na noite desta segunda-feira (27) na abertura da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória obtida diante de 3.189 torcedores (o estádio tinha a liberação de receber até 7,7 mil pessoas), o Cruzmaltino assumiu a 7ª posição da classificação com 40 pontos, enquanto o Esmeraldino ficou em 3º com 45 pontos. O triunfo da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz começou a ser construído aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Marquinhos Gabriel lançou Riquelme na esquerda. O jovem lateral cruzou para o meio da área, onde Morato, de peixinho, marcou um bonito gol. O placar permaneceu inalterado até os 3 minutos da etapa final, Nenê recebeu na esquerda e, com liberdade, cruzou na medida, para Gabriel Pec marcar de cabeça. O Cruzmaltino volta a entrar em campo pela competição no domingo (3), quando visita o Confiança no Batistão. Um dia antes o Goiás recebe o Vitória na Serrinha. Dragão O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou na tarde de segunda-feira (27) a saída do técnico Eduardo Barroca. O anúncio foi feito pelo twitter. Segundo o dirigente, o desligamento foi em comum acordo com o profissional. Após reunião com Eduardo Barroca, chegamos, em comum acordo, a decisão pela saída do treinador. Acompanhamos no clube um ótimo trabalho de campo com grande aceitação do elenco. Entretanto, entendemos que o melhor seria a saída para que possamos buscar nova filosofia no campeonato A última partida de Barroca à frente do Dragão foi o empate em 0 a 0 com o Cuiabá, no último domingo (26), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clube desde maio deste ano, o treinador comandou a equipe em 25 oportunidades. Foram sete vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Em 2019, Barroca já havia comandado o time goiano na reta final da campanha que deu o acesso à elite do futebol nacional. Na ocasião, foram oito jogos, com três vitórias, quatro empates e uma derrota. O Atlético-GO apresentou forte queda de rendimento nos últimos jogos, tendo apenas uma vitória em 10 partidas. Atualmente, o time é o 12º colocado do Brasileiro, com 27 pontos. O próximo jogo do Dragão será contra o Fortaleza, no Ceará, no sábado (2). Os auxiliares Eduardo Souza e João Paulo Sanches comandam a preparação da equipe para esse compromisso. Agência Brasil