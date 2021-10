Goiás e Atlético vencem e Vila empata na série B

O sábado foi de bons resultados para os times goianos no Brasileirão de Série B neste sábado. Após duas derrotas consecutivas o Goiás voltou a vencer e meteu três gols no Vitória em jogo realizado no Estádio da Serrinha. Já o Atlético Goianiense não se intimidou em jogar na casa do adversário e também fez 3x0 sobre o Fortaleza. Já o Vila Nova foi a Campinas (SP) e arrancou o empate da Portuguesa, que havia aberto 1x0 no placar, mas consegiu o gol do empate no último minuto. Ficha técnica Ponte Preta 1x1 Vila Nova Local: Estádio Moisés Lucarelli (Campinas). Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE). Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Eleutério Felipe Marques Júnior (CE). Cartões amarelos: Rayan e Moisés (PP); Rafael Donato(5), Willian Formiga(3) e Pedro Júnior(5) (VN). Gols: Rafael Santos (falta) 19’ e Pedro Júnior(2) (pênalti)(1/1) (VN) 54’ do 2º tempo. Ficha técnica Goiás 3x0 Vitória Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia). Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ/Fifa). Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ). Renda: R$ 16.225,00. Público pagante: 1.039. Cartões amarelos: Deivid(7) e Dadá Belmonte(2) (G); Guilherme Rend e Fernando Neto (V). Gols: Luan Dias(3) 17’ e 25’ do 1º tempo. Deivid(1)/(4) (cabeça) 15’ do 2º tempo. Ficha técnica Fortaleza 0x3 Atlético Local: Estádio Castelão (Fortaleza). Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO). Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO). Cartões amarelos: Éderson (F); Igor Cariús(3), Fernando Miguel(4), Willian Maranhão(7) e João Paulo(4) (A). Gols: Felipe (contra)(1) 18’ do 1º tempo. Gabriel Baralhas(3) 30’ e Montenegro(1) 49’ do 2º tempo.