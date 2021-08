GCM de Aparecida é destaque em Goiás

A Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia (GCM) tem se destacado entre os municípios do Centro-Oeste brasileiro como uma das melhores atuantes na segurança pública municipal. Com esse viés, o secretário Municipal de Segurança Pública, Roberto Cândido, e o comandante da GCM, Weber Júnior, visitou o município de Aragarças (GO), na última quinta-feira, 12, a convite do prefeito Ricardo Galvão para dar dicas e estratégias para o gestor implementar a Guarda Civil em seu município. “Fomos até Aragarças para prestar apoio, levar um pouco do conhecimento para alavancar a segurança pública municipal de Aragarças e ajudar a construir o projeto de criação da Guarda Municipal, nos colocamos a inteira disposição”, destacou o secretário Municipal de Segurança Pública de Aparecida, Roberto Cândido O prefeito Ricardo Galvão esteve em Aparecida recentemente (16 de junho de 2021) para conhecer a estrutura da Guarda e o Centro de Inteligência Tecnológica (CIT), que monitora em tempo real as principais avenidas, praças e órgãos públicos, atuando de forma preventiva no combate à criminalidade. A atuação e a estrutura da GCM em Aparecida chamou a atenção do prefeito de Aragarças. “Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente a estrutura da Guarda Municipal de Aparecida recentemente. Depois do feedback inicial que tivemos, acordamos deles virem aqui conhecer o Aragarças para fazer um estudo técnico, conhecer nossa estrutura e nos ajudar a implantar uma Guarda na nossa cidade”, disse o prefeito Ricardo Galvão. O secretário Roberto Cândido ressaltou a importância das parcerias entre as forças de segurança municipal e estadual. “Um dos pontos fortes da segurança pública em Aparecida é a criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) em que realizamos várias operações juntamente da Policia Civil e Militar e os demais órgãos de segurança pública do município, onde tivemos vários resultados positivos atendendo as demandas e anseios da população”, ressaltou A cidade de Aparecida de Goiânia é destaque nacional na redução da violência municipal, com a formação da melhor Guarda Civil Municipal de Goiás e instalação de câmeras de segurança. “Nosso prefeito é tão preocupado com a segurança da nossa cidade que hoje nós temos instaladas câmeras de última geração. Cerca de 600 câmeras fazem leitura facial e comportamental em vários pontos da cidade o que facilita o trabalho dos órgãos de segurança pública e também gera economia para o município que precisa de poucos agentes para monitorar as câmeras e dar a resposta mais rápido para as viaturas que estão nas ruas”, destacou o secretário Roberto Cândido.

