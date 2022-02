Força-tarefa do Prefeitura em Ação garante obras e serviços na região do Independência Mansões

Atendimentos foram distribuídas durante a semana, tanto na Escola Wilsonina quanto em postos volantes nos bairros, para atender a população e não gerar aglomeração Até o próximo sábado, 29, a Prefeitura de Aparecida beneficia os moradores do Bairro Independência Mansões e setores vizinhos com a 27ª edição do mutirão ‘Prefeitura em Ação’. A força-tarefa, que conta com o trabalho de várias secretarias da administração municipal, realiza ações de limpeza, manutenção e conservação em vias públicas, terrenos baldios e praças. Entre os serviços executados estão a manutenção da sinalização de trânsito, com implantação de novas faixas de PARE e pedestre em vias de grande fluxo da região como, por exemplo, na Avenida Benedito Silvestre de Toledo, no Independência Mansões. Ainda com objetivo de melhorar a mobilidade urbana, equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que integram a força-tarefa, realizam o serviço de tapa-buraco, minimizando os problemas enfrentados pelos condutores de veículos neste período chuvoso. “Ao longo de toda semana, nossas equipes estarão na região realizando diversas ações com objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Estamos fazendo a roçagem de lotes e terrenos baldios; isso melhora a segurança e também evita a proliferação de insetos e, sobretudo, o mosquito da dengue. Outros serviços importantes são a revitalização da sinalização de trânsito, retira de entulho, troca de lâmpadas entre outras intervenções”, destaca o prefeito Gustavo Mendanha sobre o mutirão de serviços. Na tarde desta terça-feira,25, uma equipe da Seinfra tapou buracos na Rua do Cajueiro e, na Rua 58, servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) removeram entulhos, móveis velhos e galhadas de árvores jogadas à beira da via pública e até mesmo na calçada. “O serviço é muito bom, mas eu queria que a prefeitura cobrasse do morador que não mantém seu quintal limpo, se não der certo, aplica multa. Tem muita gente que deixa o quintal entulhado de lixo”, disse Lorisvaldo Cardoso dos Santos que mora na Independência Mansões há 24 anos. No Jardim Florença, equipes da SDU realizaram a roçagem de vários terrenos baldios. O serviço, que é de responsabilidade do proprietário de áreas privadas, será cobrado no Imposto Territorial Urbano (ITU). Porém, a administração pública realiza a limpeza para minimizar problemas causados pelo mato alto. “Quem também aprovou o serviço da Prefeitura de Aparecida foi a dona de casa Diana da Silva Santos “O mutirão vai ajudar bastante os moradores daqui. Estávamos precisando muito dessa limpeza”, comentou sobre a ação. Além do Independência Mansões, o Prefeitura em Ação também beneficia os bairros Nova Cidade, Jardim Florença, Jardim Riviera, Parque Hayala e Setor Comendador Walmor. Cerca de 500 servidores municipais estão envolvidos na ação integrada. Atendimentos Para evitar aglomerações e prevenir disseminação de Covid-19, a organização do mutirão dividiu os atendimentos presenciais realizados durante o Prefeitura em Ação. Ao longo de toda semana, a população será atendida no ginásio de esportes da Escola Municipal Professora Wilsonina das 8h às 17h , conforme ordem de chegada e obedecendo protocolos sanitários como uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social de 1,5 mt. São oferecidos cadastro e atualização do CadÚnico, doação de mudas, consultas odontológicas, exame de vista, vacinação de crianças contra Covid-19, cadastro nos programas de regularização fundiária da prefeitura, testagem para Covid-19, HIV , Hepatite, Sifilis entre outros. Veja abaixo como ficou a divisão dos atendimentos: Quarta, 26 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária)

Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 17h

Orientações da Casa do Empreendedor

Local: Visitas nos comércios locais

Horário: 8h às 12h Quinta, 27 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária)

Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 17h Vacinação para crianças de 5 a 11 anos

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h30 às 11h e 13h30 às 17h Orientações da Secretaria de Defesa do Consumidor

Local: Visitas aos comércios locais

Horário: 8h às 12h Sexta, 28 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária)

Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Consultas com oftalmologista

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Cadastro e atualização do CadÚnico

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Distribuição de mudas

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Orientações jurídicas

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Casa do Empreendedor Itinerante

Local: Praça do CRAS Nova Cidade

Horário: 8h às 13h Testagem de Hepatite, Sifilis e HIV

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Sábado, 29 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária)

Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Cadastro e atualização do CadÚnico

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Distribuição de mudas

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Orientações jurídicas

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Casa do Empreendedor Itinerante

Local: Praça do CRAS Nova Cidade

Horário: 8h às 13h Testagem de Hepatite, Sifilis e HIV

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h Consultas com oftalmologista

Local: EMEI Professora Wilsonina

Horário: 8h às 13h