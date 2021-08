Floriano Pesaro lança projeto sobre longevidade em Aparecida

O escritor e sociólogo Floriano Pesaro, ex-secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo e ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Social de São Paulo, estará em Aparecida de Goiânia e Goiânia, na próxima terça-feira (24), para lançar o projeto Trilhas da Longevidade.

A ação visa promover uma longevidade ativa, além de ampliar os cuidados aos idosos para além das garantias de direitos. Já implantado em Aparecida, o projeto também será apresentado ao governo da capital.

A programação tem início às 9h, em Aparecida de Goiânia, no Anfiteatro Municipal Luiz José Costa (Leandro), no Residencial Village Garavelo. Na oportunidade, Pesaro, que é pós-graduado em Governabilidade e Gestão Pública pela FGV-SP, falará sobre o Projeto Trilhas da Longevidade, que objetiva uma mudança de paradigmas sobre a velhice, passando a ser vista como uma oportunidade de crescimento e aprendizagem.

Os estudos que embasaram o projeto têm foco no crescimento da população idosa no Brasil.

Na sequência, Pesaro almoça com os prefeitos de Aparecida e da capital, e respectivas primeiras-damas, quando fará apresentação do projeto também para o prefeito Rogério Cruz. Logo após, ele ministra palestra com transmissão pelo canal do Sesc Goiás, entidade parceira que já executa o projeto em Goiânia, dentro do Vida Plena, grupo social com idosos.

No Sesc, Pesaro faz palestra híbrida, com parte do público presencial, seguindo protocolos de segurança sanitária.

Os eventos serão o pontapé para que as instituições e órgãos parceiros implementem uma cultura de cuidados ao longo da vida com foco no processo do envelhecimento, baseados em uma das mais importantes Leis Brasileiras, o Estatuto do Idoso (EI).

O projeto conta com uma publicação inédita que trata do idoso a partir de múltiplas visões e consequências do avanço da idade, além de apresentar orientações e bons exemplos de ofertas de serviços.

Trilhas da Longevidade reúne quatro volumes com conteúdos específicos para a pessoa idosa, a família, os cuidadores, além de apontamentos sobre gestão e políticas públicas.

Millena Araújo, diretora e CEO da Inteligência Educacional, editora da publicação sobre o tema, ressalta que o material “único e inédito” traz uma abordagem diferenciada em uma fase que marca o fim do bônus demográfico, no qual o país deixa de ter a maioria jovem, e a falta de preparo da nação para esta situação.

Velhice no Brasil

No Brasil, o aumento da população idosa tem sido mais intenso do que no cenário global: o número de brasileiros idosos de 60 anos, ou mais, era de 2,6 milhões em 1950; 21,8 milhões em 2018; passará para 29,9 milhões em 2020; e deve alcançar 72,4 milhões em 2021, segundo dados divulgados pela Divisão de População da ONU em junho de 2019. Ainda de acordo com a pesquisa, o que confirma a longevidade brasileira, idosos de 80 anos, ou mais, serão em 2020, 4,2 milhões de pessoas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de envelhecimento ativo consiste no processo de otimização das oportunidades de Saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que o envelhecimento enquanto processo biológico vai se impondo. O conceito foi adotado no final dos anos 90 pela OMS no sentido de entender o bem-estar físico, social e mental como fatores que não vão de encontro ao envelhecimento biológico.

Para preservar a qualidade de vida até a morte, é fundamental que os serviços de Saúde e de Assistência Social estejam integrados com ações híbridas e conjuntas, com respostas imediatas em relação as situações de vulnerabilidade social que acontecem à medida que a população envelhece.

Quem é Floriano Pesaro

Floriano Pesaro é sociólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), possui MBA em Gestão de Negócios, Comércio e Operações Internacionais pela Fundação Instituto de Administração (FIA), é especialista em Processo Legislativo e Relações Executivo-Legislativo pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduado em Governabilidade e Gestão Pública pela FGV-SP e participou do Programa de Liderança Executiva em Primeira Infância na Universidade de Harvard em Cambridge nos EUA.

Servidor público há mais de 25 anos, iniciou sua carreira em 1995 no Governo Federal como assessor parlamentar da Casa Civil da Presidência da República. Continuou na gestão federal exercendo os cargos de Diretor de Projetos da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação - quando criou e implantou o Financiamento Estudantil (FIES) - e de Secretário Nacional do Programa Bolsa Escola Federal, sendo responsável por sua elaboração e implantação.

Serviço

Lançamento do Projeto Trilhas da Longevidade - Floriano Pesaro

Data: 24/08/2021

Horário: 9h

Local: Anfiteatro Municipal Luiz José Costa (Leandro)

Rua Louvre, Residencial Village Garavelo, Aparecida de Goiânia

Palestra Virtual Trilhas da Longevidade - Floriano Pesaro

Data: 24/08/2021

Horário: 14h

Local: youtube/sescgo