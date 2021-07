Fiscalização põe fim em festa e multa 116 pessoas que estavam sem máscara

Organizador foi multado em R$ 12 mil pro promover aglomeração e evento clandestino durante a pandemia

A força-tarefa da fiscalização da prefeitura de Aparecida de Goiânia flagrou na noite desta sexta-feira, 23, uma festa clandestina com centenas de pessoas aglomeradas e sem uso de mascara facial para proteção contra o coronavírus no Jardim Palácios. O evento clandestino foi encerrado e 116 pessoas foram multadas por não estarem usando máscara em R$ 111 cada uma e o organizador multado em R$ 12.800. No local da festa universitária foram apreendidas 3 caixas de som mecânico.

No total, os fiscais encerraram nove festas clandestinas que eram realizadas em Aparecida, sendo que uma do lado da outra no Jardim Palácios onde um carro com som automotivo foi apreendido. Uma terceira festa foi encerrada na Vila Brasília com uma caixa de som mecânico também apreendida. A força-tarefa de fiscalização é formada por agentes da Semma, Vigilância Sanitária, Posturas, Regulação Urbana e Guarda Civil Municipal.

Durante toda a noite a força-tarefa vistoriou 75 estabelecimentos, interditando um bar no Jardim Helvécia por não seguir normas da Vigilância Sanitária e uma distribuidora por falta de alvará no Bairro Cardoso. A fiscalização também apreendeu três carros com som automotivo por perturbação do sossego, sendo um no Garavelo Residencial Park e outro no Buriti Sereno. No Bairro Cardoso também foi apreendida uma caixa de som mecânico, no total foram seis apreendidas durante a noite. Um foragido da justiça foi recapturado.

“Infelizmente as pessoas ainda insistem em aglomerar e promover festas sendo que ainda são proibidas. Nossa fiscalização está atenta e a população pode ajudar denunciando qualquer tipo e aglomeração ou perturbação do sossego pelos telefones: 3545-5992 ou 153; além dos números 3238-7216 ou 98459-1661 para perturbação do sossego público”, comentou o sub-coordenador da força-tarefa, Delazaro Gomes.