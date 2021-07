Fiscalização interdita bares por funcionamento irregular e aglomeração

227 pessoas foram multadas nesta madrugada por não uso de máscara em bares e festas clandestinas no município Dando continuidade à fiscalização do cumprimento às normas sanitárias de combate a transmissão da Covid-19 em Aparecida, a força-tarefa de Aparecida atendeu a diversas denúncias de aglomeração e perturbação do sossego na noite desta sexta-feira, 16. De acordo com a coordenação da força-tarefa, dos 48 estabelecimentos vistoriados, entre bares, restaurantes e distribuidoras, 5 foram interditados e multados por promover aglomeração de pessoas e 4 por falta de alvará ou documentação necessária para funcionamento. Ao todo, 227 pessoas foram multadas por não uso de máscara, 5 carros com som automotivo foram apreendidos, além de 3 caixas de som mecânico. Duas festas clandestinas foram encerradas. Em uma das festas, no Setor Expansul, 17 pessoas foram multadas por não uso de máscara e um carro com som automotivo foi apreendido. Um dos estabelecimentos interditados foi um bar no Jardim Nova Era. No local, segundos os fiscais, foram encontradas diversas irregularidades como o não distanciamento das mesas, aglomeração de pessoas em um espaço pequeno e também a falta de alvará de funcionamento. O local foi multado em R$ 2.807 e 36 pessoas foram multadas por não uso de máscara. A multa individual é no valor de R$ 111. Uma caixa de som mecânico também foi apreendida no bar por perturbação do sossego. Outro bar interditado foi no Jardim Tiradentes onde além da aglomeração de pessoas, os fiscais encontraram diversas irregularidades sanitárias, principalmente na forma de armazenamento dos alimentos. O espaço foi multado em R$ R$ 4.800 e foi também interditado. No Independência Mansões uma distribuidora de bebidas foi interditada por falta de alvará de funcionamento. No local foi apreendido ainda um carro com som automotivo. Também no setor Independência Mansões os fiscais encerraram uma festa clandestina e uma caixa com som mecânico de alta potência foi apreendida. Já no Setor Village Garavelo, a força-tarefa multou e interditou uma distribuidora de bebidas que funcionava como bar por aglomeração de pessoas. No local, 111 pessoas foram multadas por não estarem usando máscara de proteção facial. O local foi multado em R$ 12.900. Outro bar interditado e multado foi no Jardim Tiradentes. O sub-coordenador da força-tarefa de fiscalização, Delazaro Gomes o local possuía diversas irregularidades, inclusive sanitárias. A multa foi de R$ 4.800. “As pessoas ainda não entenderam que a pandemia não acabou e que as regras sanitárias estabelecidas nas portarias municipais precisam ser seguidas para evitar assim a transmissão em massa da Covid-19. Nossos fiscais estão atentos às denúncias de moradores e também fazendo rondas ostensivas para garantir o cumprimento das regras”, destacou o sub-coordenador. A força-tarefa de fiscalização é formada por agentes da Semma, Vigilância Sanitária, Posturas, Regulação Urbana e Guarda Civil Municipal. Fiscalização Caso o morador flagre alguma irregularidade ou descumprimento das regras sanitárias, pode acionar as equipes de fiscalização pelos canais de denúncia: 3545-5992 ou 153; além dos números 3238-7216 ou 98459-1661 para perturbação do sossego público.

