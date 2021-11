Finanças mantém Refis até a próxima sexta-feira

Programa oferece descontos de até 90% sobre multas e juros de IPTU, ITU, ITBI e ISS. Pessoas físicas e jurídicas podem regularizar débitos à vista ou parcelados Os contribuintes interessados em aderirem ao Programa de Recuperação Fiscal 2021 (Refis) da Prefeitura de Aparecida, tem até esta sexta-feira, 19 de novembro, com atendimento presencial e on-line para participar. O Refis é realizado todos os anos e oferece ao contribuinte condições especiais para pagamento de impostos e taxas, com até 90% de desconto sobre juros e multas para pagamentos à vista. O programa oferece oportunidades de parcelamentos e descontos sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Territorial Urbano (ITU), Imposto Sobre Serviço (ISS), Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e outras taxas do município. O Refis de Aparecida disponibiliza ainda redução de 60% da multa por descumprimento de obrigação acessória (multa formal), decorrente de infrações às legislações ambiental, consumerista, obras e edificações, posturas, tributária e vigilância sanitária, também com pagamento à vista. A superintendente de Receitas Tributárias, Ana Paula Vilela, explica que o Refis oferece vantagens para que o contribuinte fique em dia com o município. “Qualquer pessoa física ou jurídica em débito com o município pode aderir ao programa. Se o contribuinte optar pelo pagamento com cartão de crédito basta acessar o link e efetuar o parcelamento das contas. As vantagens do Refis são os descontos concedidos de 90% para pagamento à vista e de 70% e 60%, em 6 vezes ou doze parcelas, respectivamente. Portanto, essa é uma oportunidade para o contribuinte ficar em dias com a prefeitura”, explicou a superintendente de Receitas Tributárias, Ana Paula Vilela. Parcelamentos Para parcelamento em até 6 vezes, o programa oferece redução de 70% da multa moratória e dos juros de mora incidentes sobre ITBI, IPTU, ITU, ISS, multas, taxas e contribuições de melhorias; e redução de 50% da multa por descumprimento de obrigação acessória (multa formal) decorrente de infrações. O Refis de Aparecida oferece ainda desconto de 60% para pagamentos de sete até 12 parcelas mensais nas multas moratórias e dos juros de mora incidentes sobre ITBI, IPTU, ITU, ISS, multas, taxas e contribuições de melhorias. Além de redução de 40% em multa por descumprimento de obrigação acessória (multa formal) decorrente de infrações. Para participar O contribuinte que preferir pelo atendimento presencial em uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) deve agendar o dia e horário no site da Prefeitura de Aparecida. Basta clicar em Agendamento SAC e selecionar o código 67, com nome Refis – Adesão. Agendamento aqui “É importante lembrar que quem optar pelo pagamento à vista, já com desconto no boleto, não precisa agendar atendimento, pois a guia para pagamento está disponível no site para impressão. E qualquer pessoa física ou jurídica pode aderir ao programa de recuperação fiscal do município”, sublinha Ana Paula Vilela. Cartão de Crédito O contribuinte em débito com o município tem a oportunidade de pagar os tributos municipais e taxas de forma parcelada no cartão de crédito e ainda garantir desconto. Basta consultar o valor no site da Prefeitura de Aparecida, gerar o boleto com código de barras e dar sequência ao pagamento. Para parcelar no cartão de crédito, o contribuinte deve acessar o item Serviços (no lado superior direito do site da prefeitura), e, por último, Pagar Tributo com Cartão de Crédito (pelas plataformas CredPay ou Takí Pay) . “O objetivo é desburocratizar a quitação de impostos ao contribuinte e proporcionar agilidade nas renegociações”, afirma Ana Paula Vilela. O Refis foi instituído pela Lei Complementar nº 133, em 24 de novembro de 2017, nas edições realizadas desde então, em 2017, 2018 e 2019 o programa foi um sucesso. Com a arrecadação, a Prefeitura de Aparecia investe em diversas áreas como Saúde, Infraestrutura e Educação. Confira os locais de atendimento: – SAC – CIDADE ADMINISTRATIVA

